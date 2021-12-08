陳菊：台灣跟以色列有相似過去　願在人權議題與各國合作

▲國家人權委員會主委陳菊。（圖／國家人權委員會提供）



記者林銘翰／台北報導

國家人權委員會主委陳菊8日表示，台灣跟以色列有相似的過去，活下來的人就是要替犧牲的人發聲，「當以色列人、猶太人受迫害時，我們都是猶太人」，人權無國界，國家人權委員會願意在人權議題上與世界各國合作，一同為普世人權價值努力。

國家人權委員會8日上午在監察院舉辦「猶太大屠殺專題攝影展：SHOAH-猶太大屠殺-人類最惡之時」開幕記者會，並邀邀陳菊、人權會副主委趙永清及以色列駐台代表柯思畢（Omer Caspi）等人出席。

陳菊致詞時表示，身為台灣威權時代美麗島事件的受害者，她曾面臨逮捕、拘留、關押、坐牢，但也曾受到國際特赦組織及天主教會的救援與幫助，就如同電影「辛德勒的名單中」的德國人「辛德勒」，幫助許多猶太人倖免於難。

陳菊指出，台灣與以色列有相似的過去，活下來的人就是要替犧牲的人發聲，讓更多人記得這段歷史，以及它帶給全人類的教訓，「當以色列人、猶太人受迫害時，我們都是猶太人」，陳菊強調，人權無國界，國家人權委員會願意在人權議題上與世界各國合作，一同為普世人權價值努力。

▲國家人員委員會舉辦「猶太大屠殺專題攝影展」開幕記者會。（圖／國家人權委員會提供）



柯思畢則表示，現今有19萬2000位猶太大屠殺的倖存者住在以色列，他們生命正在老去，也在逐漸凋零，所以必須為後代子孫保留下這些人的證詞，除了不要忘記曾經發生過的事，也必須提醒世人不要重蹈覆轍。

陳菊也說，期待與駐台北以色列經濟文化辦事處（ISECO）在人權教育及倡導上，能有更多的交流，尤其就雙方共同關切的人權議題開展更多的合作，也期望能瞭解以色列是如何教育下一代，扎根人權教育，避免殘忍、不人道的情事再次發生。

人權會表示，本次展覽於監察院1樓梯廳側廊道，展示1933年至1945年期間大屠殺之歷史攝影共18幅，包含罹難者的故事敘述、原始圖像及史料。作品按時間序排列，以歷史脈絡回顧大屠殺前歐洲猶太人的日常，至納粹集中營獲得解放的過程。

人權會說明，本次展覽自12月8日至22日，每週一至週五的上午9時至下午5時展出，每日提供6場定時導覽服務，並開放團體預約導覽，歡迎民眾至國家人權委員會網站預約。

▼國家人權委員會主任委員陳菊致贈駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢禮品。（圖／國家人權委員會提供）

