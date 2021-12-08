收受政治獻金未依限期返還　這些縣市首長都被監院罰了！

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

根據監察院8日公布的最新一期廉政專刊，桃園市長鄭文燦2018年收受2家累積虧損的營利事業捐贈政治獻金，未依期限辦理返還或繳庫，遭處新台幣8萬元罰鍰、沒入11萬6400元；嘉義縣長翁章梁2018年則收受未具有選舉權的呂姵萱捐贈政治獻金，遭處6萬元罰鍰、沒入2萬元。

監察院今天公布第181期廉政專刊，鄭文燦2018年收受鴻臣實業有限公司、太川國際開發有限公司捐贈非金錢政治獻金，未依限辦理返還或繳庫，違反《政治獻金法》第8條及第15條第1項規定，並依該法處8萬元罰鍰、沒入11萬6400元。

監察院說明，鴻臣實業、太川國際開發分別於2018年6月4日、10月16日捐贈非金錢政治獻金時，都屬有累積虧損尚未依規定彌補的營利事業，違反政治獻金法，分別處4萬6400元罰鍰及1萬1800元罰鍰。

翁章梁則是2018年收受未具有選舉權之呂姵萱捐贈政治獻金， 未依限辦理返還或繳庫，也因違反《政治獻金法》第8條及第15條第1項規定，並依該法處6萬元罰鍰、沒入2萬元。

另外，廉政專刊也顯示，民進黨立委陳明文未據實申報配偶債務1筆，經受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實，因此處6萬元罰鍰。

監察院也指出，前台南市議員陸美祈明知未實際聘用陳某擔任公費助理，卻虛報陳某為公費助理，據以詐領助理補助費及春節慰勞金，假借職務上權力、機會或方法，圖謀本人的財產上利益，違反公職人員利益衝突迴避法，處33萬元罰鍰。

▼嘉義縣長翁章梁。（圖／記者湯興漢攝）