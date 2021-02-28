　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鐵道界罕見畫面　阿里山林鐵重現百年前運材場景

▲阿里山林業鐵路時光倒流 重現百年前運材場景。（圖／林鐵及文資處提供）

▲阿里山林鐵SL31重現運木舊景。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山林業鐵路1912年通車後，早期主要任務為運輸木材，在阿里山林場擁有綿密支線路網，自1963年停止伐木工作後，逐漸轉型為觀光鐵道，運材場景已不復見。林務局肩負造林與保育重擔，透過伐除枯立木、危木等不良林木，增加林間透光度及林地保護效果，提升森林景緻及創造健康森林。日前嘉義林區管理處於阿里山國家森林遊樂區內「水山線」辦理柳杉疏伐工作，偕同阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵文資處)開行蒸汽火車附掛工程列車載運疏伐木，重現百年經典場景!

▲阿里山林業鐵路時光倒流 重現百年前運材場景。（圖／林鐵及文資處提供）

▲木頭吊掛至貨運台車。（圖／林鐵及文資處提供）

水山線是阿里山林業鐵路開通的第1條林場支線，雖然僅有2.1公里，但為林業發展奠定重要基礎。1932年從水山站延伸到自忠、新高口站，2年後通達東埔站，成為亞洲海拔最高的窄軌鐵路車站。在日治時期曾有列車由嘉義直達新高口，當時也是玉山的登山口，列車滿載登山客挑戰玉山的熱情，當年榮景可見一番!

▲阿里山林業鐵路時光倒流 重現百年前運材場景。（圖／林鐵及文資處提供）

隨著臺灣逐漸減低木材生產量，阿里山林場線於1978年全面停駛，水山線大部分路段已成為現今新中橫公路(台18線)路基，除了在特富野古道可見部分路段，阿里山國家森林遊樂區內仍保留前段1.6公里，並且在2004年完成修復，重現林鐵衍架木棧橋的景色，讓旅客漫步鐵路、徜徉悠靜森林中，還可近距離觀賞水山巨木，為森林遊樂區內最療癒的步道。

嘉義林區管理處表示，為配合FSC國際森林認證，本次疏伐前針對環境進行動植物調查，並套疊敏感區確定無珍稀物種。而本區位於鄒族傳統領域，於疏伐前已向部落充分溝通，說明相關作業方式，並取得同意後才進行疏伐作業。

林鐵及文資處為提升營運安全及服務品質，加緊辦理林鐵支線道碴清換及車站改善工程中，因工程材料須以列車運送，運能皆已滿載。為與嘉義林區管理處共同完成任務，在有限運能中全力配合，且水山線久未行駛，事前亦重新整修路線使其平整。為安全吊掛及裝載，每500公尺派員以無線電進行管制，確保行車安全及圓滿達成任務。
 

箱子上的魷魚、馬鈴薯先生你一定認得

ET快訊
吳孟達15句經典台詞　「30年前這1句」紅到今天
日本正妹來台應徵家教網搶報名！一周後她丟掉帳號：很多噁男私訊
酸民嗆「吳孟達只是戲子」：一堆人去世怎不報　黃子佼罕見回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

重現古早農業社會牛隻交易　頂菜園農村再現180年歷史牛墟場景　

嘉縣推山海豪華景色　太平雲梯、阿里山日出等人氣景點超吸睛

新港鄉新建衛生所　嘉義縣第一棟衛生所設置日照中心

鐵道界罕見畫面　阿里山林鐵重現百年前運材場景

幫9旬阿嬤推回收車…最帥郵務士走完2公里上坡！本人找到了

國產豬鹹湯圓美味又安心　新北農業局：全程監控衛生有保障

新北石門國小幼兒園節慶擲骰子　開學暖身吉祥話祈福動健康

牛年彩繪燈籠高高掛　新北三和國小校園滿滿過節氣氛

高雄中博高架橋拚9天拆除　首日施工進度略超前

亮點活動搭配藝文場館　嘉義市國旅住宿2年成長37%

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

重現古早農業社會牛隻交易　頂菜園農村再現180年歷史牛墟場景　

嘉縣推山海豪華景色　太平雲梯、阿里山日出等人氣景點超吸睛

新港鄉新建衛生所　嘉義縣第一棟衛生所設置日照中心

鐵道界罕見畫面　阿里山林鐵重現百年前運材場景

幫9旬阿嬤推回收車…最帥郵務士走完2公里上坡！本人找到了

國產豬鹹湯圓美味又安心　新北農業局：全程監控衛生有保障

新北石門國小幼兒園節慶擲骰子　開學暖身吉祥話祈福動健康

牛年彩繪燈籠高高掛　新北三和國小校園滿滿過節氣氛

高雄中博高架橋拚9天拆除　首日施工進度略超前

亮點活動搭配藝文場館　嘉義市國旅住宿2年成長37%

玩美移動推出AR虛擬試戴　提供全新3D眼鏡服務

水壺被借喝2口！　小氣柴崩潰「氣到臉歪」娃娃音飆罵：不准你喝

華建變天寶佳一員　大躍進！首跨中台灣購地

金黃蛋餅外酥脆內Q彈！高雄超夯早餐　必點燒肉口味、加辣更過癮

緬甸警方大舉鎮壓示威抗議　再傳有人中彈！逾470人遭逮捕

台南善化草莓季活動開跑　拍照打卡免費換草莓燈籠

韓國高球甜心崔羅蓮驚爆確診！　赴美首戰直接被帶走

新北超俗小火鍋！無限自助吧＋23種湯底　饕客必嚐「椰漿叨沙鍋」

背傷痊癒1日將復出　林書豪：我太期待了

重現古早農業社會牛隻交易　頂菜園農村再現180年歷史牛墟場景　

正妹大露背刮刮樂！白皙到腰尾　眼尖網友發現是她...IG也找到了

地方熱門新聞

幫9旬阿嬤推回收車…最帥郵務士找到了

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

高雄中博高架橋拚9天拆除　首日施工進度略超前

台南天上人間拆包裝！在地人曝內幕

嘉義出遊新秘境

影／「有蝴蝶飛入」　中壢彩券行賣出頭彩

嘉義市營利事業「銷售額」創歷史新高：2315億

5天安城專案嚴厲掃毒查槍　台中是打擊犯罪之都

洗衣籃髒衣「暗藏玄機」　毒鴛鴦拎著跑

阿里山林鐵重現百年前運材場景

全國最大　彰南運動中心7天免費體驗

大陸禁台灣鳳梨進口　蘇清泉：籲國台辦重新考量

大埔事件「張藥局」同學祖厝被拆

228連假趕出貨　特警突襲破獲毒咖啡包分裝場

更多熱門

相關新聞

阿里山4遊客走鐵路　遭函送裁罰

阿里山4遊客走鐵路　遭函送裁罰

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處與嘉義縣警局竹崎分局警員今（25 日）在阿里山十字路車站稽查違反鐵路法案件，發現4名遊客於林鐵54公里處違規行走鐵路，遭函送交通部裁罰，呼籲民眾勿行走鐵路，確保火車行車與自身安全。

阿里山林鐵拚觀光百年歷史蒸汽火車、轉車台搶先看

阿里山林鐵拚觀光百年歷史蒸汽火車、轉車台搶先看

阿里山林鐵首次開放團體專車

阿里山林鐵首次開放團體專車

阿里山林鐵25日恢復行駛至十字路

阿里山林鐵25日恢復行駛至十字路

嘉169線近明隧道土石坍方　林鐵本線也停駛

嘉169線近明隧道土石坍方　林鐵本線也停駛

關鍵字：

阿里山林鐵水山線

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

男友夜夜要5次　女戰到身體壞掉

吳孟達和周星馳「交惡內幕」曝光！

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

去網友阿嬤家吃飯　女慘遭性侵

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

吳孟達、周星馳27年前「2句師徒承諾」失約了！

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

肝癌5症況曝光！醫見「食慾不振」嘆：晚期了

更多

最夯影音

更多
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」
屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面