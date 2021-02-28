鐵道界罕見畫面　阿里山林鐵重現百年前運材場景

▲阿里山林鐵SL31重現運木舊景。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山林業鐵路1912年通車後，早期主要任務為運輸木材，在阿里山林場擁有綿密支線路網，自1963年停止伐木工作後，逐漸轉型為觀光鐵道，運材場景已不復見。林務局肩負造林與保育重擔，透過伐除枯立木、危木等不良林木，增加林間透光度及林地保護效果，提升森林景緻及創造健康森林。日前嘉義林區管理處於阿里山國家森林遊樂區內「水山線」辦理柳杉疏伐工作，偕同阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵文資處)開行蒸汽火車附掛工程列車載運疏伐木，重現百年經典場景!

▲木頭吊掛至貨運台車。（圖／林鐵及文資處提供）

水山線是阿里山林業鐵路開通的第1條林場支線，雖然僅有2.1公里，但為林業發展奠定重要基礎。1932年從水山站延伸到自忠、新高口站，2年後通達東埔站，成為亞洲海拔最高的窄軌鐵路車站。在日治時期曾有列車由嘉義直達新高口，當時也是玉山的登山口，列車滿載登山客挑戰玉山的熱情，當年榮景可見一番!

隨著臺灣逐漸減低木材生產量，阿里山林場線於1978年全面停駛，水山線大部分路段已成為現今新中橫公路(台18線)路基，除了在特富野古道可見部分路段，阿里山國家森林遊樂區內仍保留前段1.6公里，並且在2004年完成修復，重現林鐵衍架木棧橋的景色，讓旅客漫步鐵路、徜徉悠靜森林中，還可近距離觀賞水山巨木，為森林遊樂區內最療癒的步道。



嘉義林區管理處表示，為配合FSC國際森林認證，本次疏伐前針對環境進行動植物調查，並套疊敏感區確定無珍稀物種。而本區位於鄒族傳統領域，於疏伐前已向部落充分溝通，說明相關作業方式，並取得同意後才進行疏伐作業。

林鐵及文資處為提升營運安全及服務品質，加緊辦理林鐵支線道碴清換及車站改善工程中，因工程材料須以列車運送，運能皆已滿載。為與嘉義林區管理處共同完成任務，在有限運能中全力配合，且水山線久未行駛，事前亦重新整修路線使其平整。為安全吊掛及裝載，每500公尺派員以無線電進行管制，確保行車安全及圓滿達成任務。



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