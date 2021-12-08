北韓14歲少年偷看南韓電影！惹毛金正恩　秒被下放勞改營14年

▲北韓一名男學生因為偷看南韓電影遭判下放勞改營14年。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓自頒布「反動思想與文化排擊法」後，不但積極掃毒、掃黃，更嚴禁國民觀賞所有來自南韓的電視劇、電影、流行歌曲以及圖書等。日前就有一名14歲的北韓少年，因為私下觀看南韓電影《大叔》，因此遭到逮捕。而才看了5分鐘南韓電影的他，如今則要面臨14年的勞改命運。

根據《Daliy NK日本》報導，北韓一名就讀於兩江道惠山市某中學的14歲韓姓少男11月7日偷看了南韓電影《大叔》，沒想到才看了5分鐘就被發現，隨後被依違反《反動思想與文化排擊法》第27條逮捕。該法同樣被稱為韓流取締法，禁止民眾持有或觀看南韓的電影、圖書、歌曲以及照片，違反者將處於5年以上15年以下的勞動教化刑，也就是所謂的勞改。

▲北韓年輕學生被視為思想教育的重點加強對象。（圖／達志影像／美聯社）



韓姓少年遭到逮捕後，被判處14年的勞動教化刑，雖然北韓先前就曾經對未成年判處實際刑罰，但是這次的判決可以說是尤為嚴厲，而這正代表了北韓當局想要藉此殺雞儆猴。由於年輕人崇尚新潮流，同時也是南韓文化的主要消費族群，因此勞動黨才想藉由韓姓少年強調「就算是未成年也無法寬恕」。

此外，北韓最高人民會議9月才通過「青年教養保障法」，該法主要是為了強化對年輕人的思想教育。由於「反動思想與文化排擊法」第34條至38條規定，對孩童進行無責任的教育與教養，導致對方產生反動思想與文化犯罪時，將處10至20萬北韓（約新台幣3081至6163元），因此韓姓少年的父母與家人恐怕也將成為懲處的對象。

北韓當地更有傳聞，如今違反相關法律可能不只要被罰錢，還有可能被送進勞改營。事實上，平安北道新義州2月就有一名男學生因為偷看A片遭到逮捕，而他的家人也全都遭到牽連，被流放內陸地區。

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