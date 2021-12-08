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肝不好喝嬤「愛心蛤蜊湯」敗血症亡　醫師曝1關鍵原因

▲▼醫師黃軒分享，自己的同屆醫生因喝下阿嬤主的蛤蜊湯，引發敗血症身亡。（示意圖／達志示意圖） 

▲醫師黃軒分享，自己的同屆醫生因喝下阿嬤煮的蛤蜊湯，引發敗血症身亡。（示意圖／達志示意圖）

實習記者黃靜芸／綜合報導

資深藝人蔡頭日前爆出自己罹患肝癌末期，推測可能是因平時過於勞累，作息不正常導致對肝造成傷害。胸腔暨重症專科醫師黃軒在談話性節目中提及，先前曾有同事醫師因肝功能不好，休假回鄉下找阿嬤時，阿嬤為了給孫子補身體，親自買了新鮮的蛤蜊煮湯給他喝，卻因此讓他引發敗血症過世。

談話性節目《57健康同學會》日前談論到，一名79歲的台大醫師，平時生活健康，沒有不良習慣，既不喝酒也不抽菸，但檢查過後卻發現他的肝臟中長有5公分的腫瘤，事後發現竟是因為平時飲食習慣，愛吃隔夜菜及花生造成的。對此，營養師趙函穎表示，花生中含有黃麴毒素，它類似黴菌微生物，要在280度以上的高溫才能殺死這種毒素，在市面上若沒有合法檢驗，這種毒素很容易汙染食物，導致誤食引發急性肝炎，甚至可能致死。

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▲▼醫師分享常食用花生恐導致急性肝炎。（圖／翻攝自Youtube／57健康同學會）

▲營養師趙函穎提到，花生內含有黃麴毒素，若誤食市面上為合法檢驗含有此毒素的食品，恐導致急性肝炎。（圖／翻攝自Youtube／57健康同學會）

對於隔夜菜，她還補充，一般市場的菜中都含有亞硝酸鹽，也是農業用藥的一種，若將便當放置到隔天才食用，這種農藥會比前一天來的多，而木耳及菇類這幾款蔬菜較不會含有亞硝酸鹽，較為安全，此外，她也提醒民眾，隔夜便當盡量不要帶綠色蔬菜，因為它們若放到隔夜，其中的營養素都會流失。

▲▼醫師黃軒分享自己同事經歷。（圖／翻攝自Youtube／57健康同學會）

▲醫師黃軒分享自己同事經歷。（圖／翻攝自Youtube／57健康同學會）

醫師黃軒也分享自身朋友的真實經歷，過去曾有一位醫生朋友，因肝不好，回鄉下時阿嬤得知此事，為了替愛孫顧肝，特地去市場採買剛從海中捕撈的蛤蜊帶回家煮湯，甚至沒煮熟就端給孫子喝，不料這位醫生喝完之後，就沒有去上班了。導致這位醫生身亡的原因為，沒煮熟的蛤蜊中帶有許多細菌，這些細菌跑進他的肝臟中，導致敗血症身亡。黃軒也呼籲民眾，「東西要煮熟」，若沒煮熟，其中可能含有許多致命的細菌。

 

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