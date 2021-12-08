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永和分屍、中和電塔火警！2案相距1.3km　網爆熱議：中永和是？

▲▼永和分屍、中和電塔火警！2案相距1.5km　網爆熱議：中永和是？。（合成圖／翻攝記者爆料網、臉書我是永和人）

▲永和今爆發分屍案、中和也傳出電塔火警。（合成圖／翻攝記者爆料網、臉書我是永和人）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市永和區保平路巷內一處大排水溝中今(8日)上午10時許發現恐怖浮屍，遺體僅剩下軀幹，頭部、四肢都不見蹤影；離奇的是，案發約1個多小時後，1.3公里外的中和區福祥路、橋和路口又傳出電塔電線不明原因竄火，網友紛紛直呼「永和分屍、中和電塔燒起來，中永和是？」

永和一處大排水溝內今早10時許發現一具浮屍，吊詭的是，遺體頭部、四肢都遭切除，不見蹤影，僅剩下軀幹部分，下半身還穿著內褲。警方獲報到場後立即拉起封鎖線，初判是一起分屍案，死者性別為男，目前正沿著水溝搜尋殘肢。

無獨有偶，在案發約1小時後，中和區福祥路、橋和路口上午11時37分傳出電塔火警，現場因不明原因竄火，竄出濃濃黑煙，警消獲報後急忙趕赴現場灌救，幸未釀成人員傷亡。

這兩起案件距離僅1.3公里，開車路程約5分鐘，兩案相距極近，短短1個多小時頻頻爆發案件，也引起PTT網友熱一，「發爐了」、「新北還在睡？」「永和分屍案、中和電塔燒起來，中永和是？」「新北怎麼一堆鳥事」、「2021怎麼了？今年還會發生什麼都不意外！」

▼2案相距極近，約1.3公里。（合成圖／翻攝Google Maps）

▲▼永和分屍、中和電塔火警！2案相距1.5km　網爆熱議：中永和是？。（合成圖／翻攝Google Maps）

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