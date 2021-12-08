在再不分不是最崩潰！他點名1錯字「看到就火大」爆共鳴：頭很痛

▲看到錯字真的讓人很火大。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

現代人傳訊息講求快速，看得懂就好，因此訊息中常常出現很誇張的錯字，一名網友表示，每次看到有人打錯某些字時，都會覺得很火大，例如應該的應，常被誤打成「因」該，或是「在」「再」不分，貼文一出引起討論，還有網友指出，比起打錯字，打注音文跟= =表情時中間沒空格，更覺得頭痛。

該網友在Dcard上發文，每個人都會有打錯字的時候，但是有些錯字讓他覺得特別不應該，「會一肚子火的那種」，他列出5個每次看都會生氣的錯字，第一個是應該打成「因」該，第二個是「在」「再」不分，第三個是已經打成「以」經，第四個是真的打成「蒸的」，最後一個則是對不對打成「隊不隊」；也好奇想知道，大家對那些錯字很敏感，會覺得對方低俗。

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▲大家都對「因應不分」很崩潰。（示意圖／取自pakutaso）

貼文一出引起熱議，「同學都打笑鼠，看了也是頭痛」、「你慧不慧太敏感」、「在再真的被他們玩到快忘記正確的用法了」、「每次都懷疑錯這些字的人是不是國小沒畢業」、「穴穴，以為是性暗示」、「最討厭因該」、「自障，看了真的頭痛」、「之前在群組討論正經事人沒到齊，就有人說『快去吹（催）他們』，到底在吹什麼」。

其中，多數網友表示「最討厭因該」，「蒸跟隊真的還好，但真的討厭因應跟在再」、「因該真的是很讓人崩潰」、「ㄧㄣ該ㄧㄥ該，明明就差很多，到底為什麼一直選ㄧㄣ」、「ㄣㄥ不分的真的很煩」。還有人表示，最討厭看到注音文，另外還有人說「打= =符號沒有空格」真的很崩潰。