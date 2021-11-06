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國小作業找錯字！媽媽求救「快崩潰了」　網集體認輸：等神人解答

▲▼國小作業找錯字！媽媽求救「快崩潰了」　網集體認輸：等神人解答。（圖／爆廢公社）

▲這次又有家長被孩子的作業搞到崩潰，連大部分網友也不得不認輸。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

孩子的作業，常常變成家長的惡夢。一位媽媽在臉書發文求救，稱孩子的國文作業有道「改錯字」練習題，但她反覆檢查，仍找不出錯字，讓她快要崩潰了。許多人看完也霧煞煞，各種天馬行空的答案無奇不有，但最後還是有眼尖網友發現端倪，指出可能的正確答案。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出作業照片，題目上寫著「這個民間故事經過口耳相傳，出現不同的版本。」但乍看之下似乎沒有任何錯字，讓她不禁崩潰直呼「跪求錯字，媽媽快崩潰了！」

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▼完整題目在此，至於正確答案為何，許多家長眾說紛紜。（圖／爆廢公社）

▲▼國小作業找錯字！媽媽求救「快崩潰了」　網集體認輸：等神人解答。（圖／爆廢公社）

許多網友也看不出端倪，紛紛笑稱「冥間故事才對，民錯了」、「來自名間鄉的故事，民錯了」、「台灣教育到底是在哈囉」、「好想知道答案」、「這個→J個」、「答案是題目上的『2』，收尾翹起來了」，還有不少人說「有錯，老師忘記把錯字放入，老師有錯」、「有時候印刷會出錯」、「這題字全對，請在空格內畫一個圈」。

至於正確答案，有少數網友認為是量詞出錯了，正確應該是「這則故事」，而非「這個故事」。不過，有另一名網友指出，原本題目要印「民『問』故事」，但錯印成「民間故事」，「這是安親班主任解答的，其實這個考題已經出現很多次」、「安親班有去學校問過，出題老師說後來考卷印錯」。

▼有網友指出，安親班曾去問過，學校說是「考卷印錯了」，但也有人認為答案就是「個→則」。（圖／爆廢公社）

▲▼國小作業找錯字！媽媽求救「快崩潰了」　網集體認輸：等神人解答。（圖／爆廢公社）

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