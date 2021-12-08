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麻豆警出動「移動式地磅」　強力取締大型車各項重點違規

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區大型車交通事故頻繁，警方出手整頓，麻豆警分局於12月7日下午聯合台南市交通警察大隊祭出「活動地磅」，針對大型車輛頻繁出現路段加強執法，執行「取締各式大型車超載」專案勤務。

▲台南市麻豆區大型車交通事故頻繁，麻豆警分局聯合台南市交通警察大隊祭出「活動地磅」，針對大型車輛頻繁出現路段加強執法，執行取締大型車超載專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆區大型車交通事故頻繁，麻豆警分局聯合台南市交通警察大隊祭出「活動地磅」，針對大型車輛頻繁出現路段加強執法，執行取締大型車超載專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆區大型車交通事故頻繁，麻豆警分局聯合台南市交通警察大隊祭出「活動地磅」，針對大型車輛頻繁出現路段加強執法，執行取締大型車超載專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻豆區大型車交通事故頻繁，麻豆警分局聯合台南市交通警察大隊祭出「活動地磅」，針對大型車輛頻繁出現路段加強執法，執行取締大型車超載專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大型車輛視線死角多，轉彎時的內輪差經常是交通事故的主要原因，且大型車輛發生交通事故嚴重程度較高，警方呼籲機慢車騎士在道路上行駛，盡量遠離大型車輛，避開視野盲區，警方於12月7日下午也派員至轄內貨運車行加強宣導，提醒大型車駕駛重視行車安全。

▲台南市麻豆區大型車交通事故頻繁，麻豆警分局聯合台南市交通警察大隊祭出「活動地磅」，針對大型車輛頻繁出現路段加強執法，執行取締大型車超載專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻豆區大型車交通事故頻繁，麻豆警分局聯合台南市交通警察大隊祭出「活動地磅」，針對大型車輛頻繁出現路段加強執法，執行取締大型車超載專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻豆區大型車交通事故頻繁，麻豆警分局聯合台南市交通警察大隊祭出「活動地磅」，針對大型車輛頻繁出現路段加強執法，執行取締大型車超載專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆警分局分局長許敏能表示，這次取締行動出動30名警力，聯合台南市交通警察大隊聯合大執法，利用造價百萬的「活動地磅」，期能發揮機動彈性及靈活調度之特性，有效遏止大型車輛違規超載，另麻豆分局針對轄內易肇事路口於尖峰時段加強路口安全執法，期降低大型車輛造成的各類交通事故，執法與宣導併行，守護用路人安全。

▲台南市麻豆區大型車交通事故頻繁，麻豆警分局聯合台南市交通警察大隊祭出「活動地磅」，針對大型車輛頻繁出現路段加強執法，執行取締大型車超載專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局12月7日取締成果：大型車超載4件、未依規定申請路權3件、違規轉彎1件。

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