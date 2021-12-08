女學生交往班導14年分手　傳訊正宮內容曝！被求償100萬

▲段女辯稱，她對未能與沈男感情修成正果而有所遺憾，但深知對方已有家庭，兩人僅維持朋友關係，並無逾越朋友分際之往來。（示意圖／翻攝免費圖庫pexels）



記者陳俊宏／綜合報導

台南一名段姓女學生和補習班的沈姓班導師交往14年分手，她見沈男後來與孫姓女子結婚生子，傳訊息給孫女「祝你們分房愉快」、「想想他消失的時候，是去哪裡了吧。」孫女懷疑丈夫有婚外情，因此對兩人求償100萬元，但遭法官駁回。

判決指出，孫女和丈夫在2018年結婚，婚後一個月生下一名小孩，兩人於2020年離婚。孫女指控，丈夫在婚姻期間，一直與段女保持密切聯繫；且丈夫在北上受訓期間，竟與段女住飯店4天。

孫女說，段女曾傳訊息給她，「是不是懷疑過我跟你先生有聯絡」、「是ㄚ，非常有聯絡」、「想想他消失的時候，是去哪裡了」、「那就等妳跟他分開ㄚ」、「祝你們分房愉快。」

孫女表示，沈男在兩人離婚後傳訊息給她，「因為我跟她這段不對的關係，讓我失去了婚姻，以及我最不想失去的妳，所有的一切、所有的錯，我都願意承擔以及負責…好了～不要再提外遇的事情了，跟妳說了，我知道錯了，不會再犯了。」

▼雖孫女有提出段女和沈男步行於街頭畫面，但法官認為，尚無擁抱、親吻或其他親暱或明顯逾越男女交往分際舉動。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）



孫女控訴，由訊息可知沈男承認曾有外遇，她並有他和段女兩人外出照片、影片，足證兩人已逾越一般社會通念所認正常交往分際，使她身心遭受極大痛苦，因此求償100萬元。

沈男則辯稱，與段女原於2003年間在補習班認識，各為班導師、學生，因年紀相仿，在同年起交往長達14年，於2017年間分手後，她另與孫女交往，在2018年結婚，婚後她和段女僅為普通好友關係。

段女辯稱，她對未能與沈男感情修成正果而有所遺憾，但深知對方已有家庭，兩人僅維持朋友關係，並無逾越朋友分際之往來；她故意傳送內容空泛、充滿想像空間訊息給孫女，藉以表達心中不滿，她和沈男並無侵害對方配偶權。

台南地院法官檢視段女和孫女的對話，認為內容並未直接述及被告兩人之間有何具體互動、往來行為，僅是空泛陳述及質問，實難認為得以證明被告間，有何逾越朋友不正常往來關係，難以據此採認段女有侵害配偶權。

法官表示，至於孫女提供被告兩人步行於街頭、逛家居用品賣場、推拉行李箱行走於騎樓、在餐廳內對坐於對面對話等在公共空間之各個行為中，尚無擁抱、親吻或其他親暱或明顯逾越男女交往分際舉動，均難認定被告二人確有侵害原告配偶權，因此駁回原告求償100萬元。全案可上訴。