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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

人妻親餵老闆母乳爆命案　偵訊時「嚇到噴奶」！揭土豪變態性癖

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸存在非法販售人奶交易。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

大陸近年頻頻有「人奶交易」事件鬧上新聞，奶媽出現親餵人奶行為，還有金主花錢用此方式洩慾的亂象。近日則有一起2014年發生的案件，被揭露和人奶交易有關。

根據《網易新聞》報導，60歲的劉大山罹患胃癌後，請少婦藍溪到他家擔任保姆，當年藍溪報案指出，劉大山從家裡樓梯摔下死亡，不過警方發現劉大山身上的傷痕不尋常，因此對藍溪起疑，開始一連串調查。

警方化驗發現，劉大山臥室裡的奶瓶裝有藍溪的乳汁，且劉大山在死前1小時還喝過她的乳汁，質疑藍溪和劉大山間有人乳交易，報導提到，警方審訊時，藍溪突然間大力顫抖，還有乳汁從單薄的上衣滲出來。

藍溪表示，劉大山的兒子要求她擠乳汁給劉大山喝，說是劉大山胃癌切除大半個胃，要補充營養用的，「他們給我錢多，我就同意了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲人奶交易更是不少金主洩慾的管道。（圖／翻攝自微博）

不過警方在劉大山身上還發現了藍溪丈夫孟凡明的DNA，一連串的質問下，藍溪仍堅持否認案發現場有第三人，不過稱自己不滿劉大山當時說好要支付20萬人民幣，後來又要她簽借條，難掩憤怒情緒才把劉大山打死。

警方發現，劉大山兒子在案發前4個月就將20萬元匯款到藍溪戶頭，因此不採信其說法，最後終於從孟凡明口中問出真相，原來當年藍溪產下孩子後，發現孩子有心臟病，需要一筆錢醫治才到劉大山家當保姆，孟凡明有次帶著孩子想到劉大山家給妻子探班，沒想到一進門看見「我老婆側著身子躺在床上，那個老頭正抱著我老婆喝奶」。

孟凡明一氣之下衝上前毆打劉大山，停手時發現劉大山已經沒有氣息，最後和藍溪一起將屍體扔下樓梯，將現場痕跡收拾完離開，偽裝成劉大山跌倒喪命。

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