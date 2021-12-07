伊拉克南部恐怖爆炸　至少4死20傷！巨響後濃煙直竄畫面曝

▲ 伊拉克南部疑似汽車炸彈爆炸，多人死傷。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊拉克南部城市巴斯拉（Basra）驚傳發生爆炸，至少造成4死20傷，現場竄出濃濃黑煙。當地媒體起初稱爆炸是汽車炸彈引起，但當地官員指出，是一輛機車爆炸後波及附近二輛汽車。

這起爆炸發生於巴斯拉市中心一間醫院附近，一陣巨響後造成附近一輛汽車起火，並損及一輛巴士，至少有4人死亡，20人受傷。

.@alsumariatv: A car bomb has exploded in central Basrah in southern Iraq.

Reports indicate that seven people were martyred in the blast.https://t.co/2bcS6a7Ufh pic.twitter.com/CwOBvuSwkA — Tehran Times (@TehranTimes79) December 7, 2021

根據《美聯社》，當地媒體起初報導，這是一起汽車炸彈事件，但巴斯拉首長Asaad al-Idani在現場向記者宣稱，是一輛機車爆炸後波及附近車輛。警方消息人士則向《路透社》透露，初步調查顯示，爆炸原因可能是一輛裝有炸藥的機車。

巴斯拉2017年以來極少發生爆炸，截至目前沒有任何人或組織宣稱對這起事件負責，伊拉克政府官員尚未發表評論。

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