伊拉克南部恐怖爆炸　至少4死20傷！巨響後濃煙直竄畫面曝

▲ 伊拉克南部疑似汽車炸彈爆炸,多人死傷。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

伊拉克南部城市巴斯拉(Basra)驚傳發生爆炸,至少造成4死20傷,現場竄出濃濃黑煙。當地媒體起初稱爆炸是汽車炸彈引起,但當地官員指出,是一輛機車爆炸後波及附近二輛汽車。

這起爆炸發生於巴斯拉市中心一間醫院附近,一陣巨響後造成附近一輛汽車起火,並損及一輛巴士,至少有4人死亡,20人受傷。

.@alsumariatv: A car bomb has exploded in central Basrah in southern Iraq.

Reports indicate that seven people were martyred in the blast.https://t.co/2bcS6a7Ufh pic.twitter.com/CwOBvuSwkA