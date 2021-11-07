伊拉克「總理官邸」遭空襲！爆炸聲狂響　驚傳7人受傷

▲伊拉克總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

伊拉克軍方發表聲明表示，總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）7日稍早遭遇無人機攻擊，但毫髮無傷地躲過本次「暗殺未遂」事件。根據最新消息，2名官員向《美聯社》表示，7名維安人員在空襲中受傷。

《衛報》、《路透社》及《阿拉伯新聞》等外媒報導，維安部隊正在處理空襲殘骸，巴格達居民聽見爆炸聲後，又傳起一連串的槍聲。

伊拉克軍方沒有透露細節，僅表示「一架載有詭雷的無人機試圖瞄準他（總理）位於綠區（Green Zone）的住所」。綠區是伊拉克政府及外國使館所在地，戒備森嚴。駐紮該區的西方國家外交官員表示，他們在附近聽見爆炸聲與槍聲。另外，2名官員向《路透社》證實，官邸至少發生一次爆炸，但總理目前非常安全。

كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7, 2021

卡迪米透過官方推特帳號表示，他目前已被護送到安全地點，身體無恙，呼籲民眾為了國家著想，必須保持冷靜克制，「叛國的火箭砲不會動搖英勇維安部隊的堅定與決心。我一切安好，並且與我的人民同在。感謝上天。」

親伊朗的什葉派（Shia）民兵組織及支持者已在綠區外紮營近1個月，他們拒絕接受伊拉克10月國會大選結果，承認敗選。儘管各國肯定本次選舉和平落幕，他們卻指控選舉舞弊，要求重新計票，否則就要使用暴力，達成訴求。

示威者5日朝向綠區遊行，卻與維安部隊發生衝突並且交火，一名抗議人士死亡，數十名維安部隊受傷。哈迪米火速下令組成委員會，深入調查衝突原因，以及誰違反了「不准開火」的命令。