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伊拉克「總理官邸」遭空襲！爆炸聲狂響　驚傳7人受傷

▲▼ 總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊拉克總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

伊拉克軍方發表聲明表示，總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）7日稍早遭遇無人機攻擊，但毫髮無傷地躲過本次「暗殺未遂」事件。根據最新消息，2名官員向《美聯社》表示，7名維安人員在空襲中受傷。

《衛報》、《路透社》及《阿拉伯新聞》等外媒報導，維安部隊正在處理空襲殘骸，巴格達居民聽見爆炸聲後，又傳起一連串的槍聲。

伊拉克軍方沒有透露細節，僅表示「一架載有詭雷的無人機試圖瞄準他（總理）位於綠區（Green Zone）的住所」。綠區是伊拉克政府及外國使館所在地，戒備森嚴。駐紮該區的西方國家外交官員表示，他們在附近聽見爆炸聲與槍聲。另外，2名官員向《路透社》證實，官邸至少發生一次爆炸，但總理目前非常安全。

卡迪米透過官方推特帳號表示，他目前已被護送到安全地點，身體無恙，呼籲民眾為了國家著想，必須保持冷靜克制，「叛國的火箭砲不會動搖英勇維安部隊的堅定與決心。我一切安好，並且與我的人民同在。感謝上天。」

親伊朗的什葉派（Shia）民兵組織及支持者已在綠區外紮營近1個月，他們拒絕接受伊拉克10月國會大選結果，承認敗選。儘管各國肯定本次選舉和平落幕，他們卻指控選舉舞弊，要求重新計票，否則就要使用暴力，達成訴求。

示威者5日朝向綠區遊行，卻與維安部隊發生衝突並且交火，一名抗議人士死亡，數十名維安部隊受傷。哈迪米火速下令組成委員會，深入調查衝突原因，以及誰違反了「不准開火」的命令。

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