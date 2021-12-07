台灣茶用農藥是毒茶？　蔡英文讚插畫家反證：反萊豬不反萊牛是騙票

▲賣場設立不含萊克多巴胺美豬專區。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

知名的台派插畫家「nagee」7日透過臉書表示，可樂含有焦糖色素甲基咪唑(4-MI) ，有致癌風險，他認為只禁百事可樂，不談可口可樂，只反萊豬，不反萊牛，就是打假球騙票。對此，總統蔡英文也在底下留言，感謝nagee淺顯易懂的說明。

針對1218萊豬公投案，nagee以「可樂」來比喻，認為可樂中含有焦糖色素甲基咪唑(4-MI) ，攝取過多有致癌風險，為了人民的健康應該要禁止百事可樂，但可口可樂沒關係，大家繼續喝。

nagee指出，如果美國政黨學中國黨跳出來鬼叫，「台灣的茶葉有使用農藥，台灣的茶葉是毒茶」，這樣的經貿關係還有合作發展的可能嗎？這樣只有死路。

nagee表示，農藥有沒有毒？算不算毒？農藥和瘦肉精哪個毒性強？豬吃微量的萊劑可以減肥，人吃微量的農藥卻會致死，那為何可以用農藥，但不能存在萊劑？

nagee強調，台灣的茶葉是允許使用農藥的，在政府核准的農藥安全殘留劑量下，台灣人喝了那麼多年的茶，有因此農藥中毒嗎？

「主張只禁百事可樂，不談可口可樂，只反萊豬，不反萊牛，就是打假球騙票」。nagee表示，開放美豬，不會因建立國際關係而犧牲人民健康，禁止美豬，才會讓假議題害台灣失去國際貿易機會。

對此，蔡英文也在貼文下留言表示，感謝nagee淺顯易懂地說明，不論美牛或美豬，政府會依據國際標準，認真把關檢驗。她呼籲1218，大家一起回家投票，讓台灣貿易接軌國際。

▼台派插畫家nagee認為，反萊豬卻不反萊牛，是在打假球騙票。（圖／nagee臉書）

