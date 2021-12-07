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吃海鮮被飛機聲嚇大的！澎湖烏崁高麗菜超大顆　品嚐正是時候

記者陳洋／澎湖報導

轟隆隆的飛機起降聲響，對人來說是種噪音，有趣的是，對高麗菜來說可能是美妙音樂，因為烏崁社區就位在機場旁，高麗菜每天聽著巨響，讓高麗菜個個都長得碩大無比，原因至今不明。

▲▼ 吃海鮮被飛機聲嚇大的高麗菜。（圖／記者陳韋男攝）

▲烏崁的巨型高麗菜小型的就超過5台斤 。（圖／記者陳洋攝）

相較於一般高麗菜一手可以拿起，烏崁的巨型高麗菜小型的就超過5台斤，個頭大一點的都在20台斤以上，一個成年人要抱起來都有點吃力，但追根究底，烏崁社區用的高麗菜種子並無特殊之處，烏崁社區理事長黃健忠就說，高麗菜會長這麼大，全都是被飛機聲給「嚇大」的，因為田地較靠機場的種出來的較大顆，離機場遠點的就比較小顆。

除了飛機聲，烏崁高麗菜還是吃海鮮的，農民說，因為採用蝦殼及墨魚皮當肥料，長出來的高麗菜就特別漂亮好吃。農民也說，可能是今年雨水較少，長出來的個頭比較小一些，但還是比一般高麗菜來得大，價格在每台斤40元上下，價錢還不錯。

▲▼ 吃海鮮被飛機聲嚇大的高麗菜。（圖／記者陳韋男攝）

▲吃海鮮被飛機聲嚇大的澎湖烏崁高麗菜 甜脆又實惠。（圖／記者陳洋攝）

烏崁社區產的高麗菜，除了一般熱炒，有不少都拿來做成高麗菜乾，是澎湖早期的吃法，高麗菜乾可以煮湯、炒蛋，吃起來很咬嚼勁，多元的作法和實惠價格，讓烏崁高麗菜非常搶手，趁著價格實惠，現在吃正是時候。

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