南投縣運會落幕　草屯商工林哲緯3000米障礙、1500米雙破大會

▲草屯商工林哲緯（左）雙破高男3000米障礙賽、高男1500米大會紀錄。（圖／翻攝「南投縣第69屆全縣運動會」官方網站）

記者高堂堯／南投報導

參與人數破萬的南投縣第69屆全縣運動會經4天激戰，今天圓滿落幕，縣政府指出，此次田徑項目有8項10人、游泳項目有1項4人皆勇破大會紀錄，草屯商工田徑好手林哲緯更連續2天在高男3000米障礙賽、高男1500米雙破大會紀錄，未來將是在全國賽事中為南投爭光的新希望。

南投縣政府表示，此次縣運共有1萬1365人在縣立體育場等28個場地進行36項競賽項目，今天下午在縣府7樓國際會議廳舉行縣運會閉幕典禮，教育處長陸正威出席主持並頒發各項錦標獎盃。

其中田徑項目「破」聲連連，草屯商工學生表現尤其搶眼：林哲緯先在5日以9分56秒42，打破高男3000米障礙賽的大會紀錄後，隔天又在高男1500米中以4分14秒26再破大會紀錄，技驚四座；林意芸、林芊彣在高女組推鉛球項目分別繳出11公尺48、11公尺35，吳炳燊在高男擲標槍擲出60公尺20，也都突破大會紀錄，連草屯鎮小男跳遠代表陳柏翰都跳出破大會的4公尺98。

▲▼第69屆南投縣全縣運動會圓滿閉幕。（圖／南投縣政府提供）

至於南投國中邱增銀在國男擲鏈球的34公尺44、三光國中陳宥靜在國女推鉛球的10公尺38，以及埔里高工張慎宏、卓仕哲、洪聖章、張瑞宏在游泳項目高中組4X100自由式接力的4分16秒24等成績皆破大會紀錄。

不讓年輕學生專美，草屯鎮公所周憶恬、埔里鎮公所侯安華雙雙於社女組5000公尺項目中，分別以23分04秒95、23分49秒59破大會紀錄。

公務人員錦標前四名分別為冠軍警察局、亞軍消防局、季軍信義鄉公所、殿軍草屯鎮公所；教職員工錦標前四名為冠軍埔里鎮教育會、亞軍仁愛鄉教育會、季軍信義鄉教育會、殿軍魚池鄉教育會；適性體育錦標前四名為冠軍埔里國中、亞軍埔里高工、季軍南崗國中、殿軍愛蘭國小；總錦標前四名為冠軍埔里鎮公所、亞軍草屯鎮公所、季軍南投市公所、殿軍竹山鎮公所。



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