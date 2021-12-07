老鼠取暖惹禍！墾丁夏都停電5小時　房客無奈開手機燈吃buffets

▲都夏都沙灘酒店 。（圖／取自都夏都沙灘酒店官網攝）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁夏都沙灘酒店昨(6)日晚6時突然全館大停電，當時有房客剛好在buffets等餐廳用餐，等不到電來，只好就開啟手機手電筒夾菜、用餐，致餐廳內亂哄哄，失去用餐心情，經詢問飯店人也不知原因；飯店表示，當時以為台電跳電，很快就會恢復供電，經聯絡台電人員協助處理，才知是電纜頭箱內跑進去一隻小老鼠觸電死亡，造成電纜頭的保線絲溶掉引發，經緊急搶修，於11點半恢復供電，也向旅客表達歉意，部分招待補償。

夏都飯店旅客向媒體投訴說，與家人從北部到墾丁度假下午入住夏都飯店，沒想到晚上6時在自助餐餐廳用餐時，突然停電，大家全部拿著手機，開啟手機手電筒照明摸黑吃飯，夾菜也要拿著手電筒，真不是滋味；混亂過程中，大家都好奇怎麼回事，期間沒有飯店主管、人員出來告知；因不知道會停電多久，就與家人約去逛墾丁大夜市。

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夏都飯店副總經理邱顯順表示，停電發生後，飯店以為是台電供電造成，會很快就恢復供電，才未在第一時間向房客說明，為此向房客致歉；聯絡台電人員到場，才發現電纜頭保險絲溶掉，箱內並有一隻燒焦的小老鼠屍體，才知道天氣寒冷，小老鼠跑到電纜頭箱內取暖引發這起意外。立即找來村料進行維修，在深夜11時半搶修完畢，恢復供電。