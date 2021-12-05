澎湖東嶼坪跳電「一半有電一半沒電」　居民無奈：沒熱水洗澡

記者陳洋／澎湖報導

澎湖的小離島東嶼坪島上僅住有十多戶，電力全靠柴油機發電，但月初在跳電之後，島上至今有半數用戶沒電使用，廠商回報要修復還要三、四天，讓居民十分無奈。

東嶼坪因為戶數不多，至今仍使用柴油機自力發電，島上共分南、北兩條饋線，但月初在短暫斷電進行柴油機例行保養後，復電沒多久，南邊饋線的供應正常，北邊饋線卻跳電，讓島上出現一半有電、一半沒電的現象，入夜後一邊明亮、一邊黑暗。



▲澎湖東嶼坪入夜後一邊明亮、一邊黑暗 。（圖／記者陳洋翻攝）

當地民眾抱怨，12月1號停電後，負責維護機組的廠商一直拖到5號才搭船到東嶼坪，來了之後，又說要逐步檢查，預估還要三、四天才能修復。民眾說，沒有電可用，家裡的冷凍櫃、冰箱就無法冰漁獲，連洗澡時都沒有熱水，晚上回家睡覺只能能點小蠟燭，需用電時就得到有電的人家裡去借用，要吃個飯還得抱著電鍋去人家家裡借電煮飯，真的太不方便了。

▲ 民眾家裡的冷凍櫃、冰箱無法冰漁獲，也無熱水可用。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖縣政府建設處說，目前廠商已經到島上維修，會發生跳電，初步判斷可能是電壓過載導致，加上饋線已經老舊，饋線的部分是台電負責鋪設維護，縣府已要求台電加速換新。

東嶼坪雖然島上住戶不多，加上是一半停電一半未停電，停電真正影響到的人數也不多，只不過採用柴油機的發電，幾乎每年都會發生跳電，對民眾來說非常不便，也難怪縣政府一直希望台電能夠接管，給島上居民穩定的用電品質。