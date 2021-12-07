林秉樞的2300萬是P的！　密友起底真實身家：連卡都沒有

▲林秉樞以博士生身分掩護，謊稱國安高層幕僚或富二代，靠吹噓、裝熟攀附權貴，估計上百名政商名流遭騙。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

暴打立委高嘉瑜的林秉樞是43歲無業博士生，竟傳出有2300萬餘元存款，還被部份藍營人士諷刺，當網軍可以累積千萬身價，豪擲藝術品，本刊調查，媒體瘋傳一張由林署名購買藝術品給內湖尊彩藝術中心的173萬餘元支票，以及一張去年11月他個人帳戶，高2,300多萬元的提款明細，都是林教唆友人P圖偽造。

「他把這些彰顯他身價的假單據存在手機相本裡，不時傳給友人，只為了證明有很多現金可以動用，但其實他連信用卡都沒有，才會住飯店的錢都要找人代付。」林秉樞的一位K姓密友兼秘書，透過友人告訴本刊，林秉樞不只很多身世假的，連身價也是裝出來的。

▲林秉樞找人P圖，竄改ATM領款收據，將帳戶餘額由109年9月28日的3百多萬元（左圖），修改成109年11月9日的2千3百多萬元（右圖），並到處傳給友人炫耀。

該人士為了證明林的2,300萬元存款餘額造假，又提供另一張同年度9月28日的提款明細，顯示該帳戶只有377萬元，與日前媒體流傳的明細單，金額落差極大。

至於支付173萬元購買的支票，該K姓密友也透露，那也是用軟體修出來的假支票單，他把購買骨董、水墨畫的品項到處傳給朋友看，為了證明自己的手筆及品味，才會委託友人幫忙做一張金額相符的支票。

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