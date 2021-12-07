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林秉樞手機「4私密資料夾」曝光　圖片破萬張！受害超過上百人

▲▼【林秉樞成魔之路】手機豆腐頭檔案截圖曝光　揭林秉樞誆騙逾百政商名流。（圖／鏡週刊提供）

▲林秉樞毆打高嘉瑜，遭法院裁定羈押禁見。如今遭扣的備份豆腐內，存有逾百名政商名流遭騙截圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞家暴事件持續擴大，檢警還原林的手機發現，他與政商名流往來、喬事的關鍵對話截圖，都存在「備份豆腐」，檔案中還有多名女友的私密照片。本刊調查，林秉樞扮成年輕學者、富二代及股市專家接近權貴、名人，再利用虛假的人脈穿梭在這些政商名流間，詐取佣金或喬事費，連替人喬小孩就讀明星學校與打疫苗都能收錢，估計受害超過上百人。此外，林還以握有不雅照片為由，涉教唆、脅迫多位女友替他偽造文書，或是在網路幫忙發文帶風向，行徑十分惡劣。

高嘉瑜遭恐怖情人林秉樞暴打、拘禁，引起全國譁然，本刊上週踢爆全案後，檢警火速拘提林並向法院聲押禁見獲准，檢方認定他涉犯傷害、妨害自由、恐嚇等7罪，並扣押他二支iPhone手機、錄音筆及俗稱「備份豆腐」的隨身碟等證物，此外，檢方懷疑部分儲存設備遭調包，正全力追查林是否在被捕前，已將檔案藏匿他處。

▲▼【林秉樞成魔之路】手機豆腐頭檔案截圖曝光　揭林秉樞誆騙逾百政商名流。（圖／鏡週刊提供）

▲檢警查扣俗稱備份豆腐等儲存裝置，透過數位採證迅速掌握上萬個影片檔案，其中不乏林凌虐施暴多位女友，未來恐成林遭定罪鐵證。

檢警從目前掌握的檔案發現，林秉樞以政大博士生的身分當掩護，靠吹噓、裝熟攀附權貴，經常自稱是人脈王，為了打入政治圈，常誇稱自己是國安高層幕僚，對企業界人士就說自己是板橋林家或麻豆林家富二代，為了把妹則顯露文青形象，賣弄自己博覽群書，他還經常藉送禮結識名人，再利用這些虛假的人脈包裝成多金男，穿梭在政商名流間喬事，詐取高額佣金或喬事費。

林秉樞為布建人脈送出的禮品十分高檔，包括高貴的A5和牛、燕窩、日本佐賀草莓及麝香葡萄等，但43歲的他長期無業，收入來源成謎，如何支應大筆開銷引人好奇。本刊調查，林詐騙名人權貴，通常以私訊和對方聯絡，或到名人的演講、新書發表會或畫展冒充粉絲，鬆懈對方心防，接著投其所好，以介紹政商人脈、擴展投資合作等機會，讓這些名流甘心掏錢，檢警還原林的手機，估計有逾百名企業名流或政壇人士受騙。

▲▼【林秉樞成魔之路】手機豆腐頭檔案截圖曝光　揭林秉樞誆騙逾百政商名流。（圖／鏡週刊提供）

▲檢警除查扣林秉樞的2支iPhone手機，連雲端資料也一併過濾。

除了目前已曝光的PChome董事長詹宏志、民進黨前立委段宜康等人誤信林，檢警還發現林秉樞長期將與政商人士交往的合照、對話截圖分別存在「政商人脈」「政商人脈對話」「人脈資料」等十餘個不同的檔案匣，每個檔案截圖從數十張到數百張不等，初步估計超過1萬2千多張，其中還包括與多名女性拍下的親密影片或照片，甚至疑似有施暴、凌虐的情形，隨著相關檔案遭查扣，可望成為起訴他重罪的依據。

▲▼【林秉樞成魔之路】手機豆腐頭檔案截圖曝光　揭林秉樞誆騙逾百政商名流。（圖／鏡週刊提供）

▲林秉樞將與政商人士的對話截圖或合照存入備份豆腐，再依「政商人脈」「人脈對話」等檔案匣分門別類整理。（示意圖）

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