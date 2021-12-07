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高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息

▲▼【林秉樞成魔之路1】林秉樞惡魔暴行畫面獨家公開　高嘉瑜遭暴打眼眶瘀青慘照曝光。（圖／鏡週刊提供）

▲高嘉瑜慘遭男友痛毆，6日透過律師將奄奄一息、躺在床上被迫錄下19秒「逼供」影片，交由檢方偵辦。（圖／鏡週刊提供，下同讀者提供）

圖、文／鏡週刊

立委高嘉瑜遭恐怖情人林秉樞軟禁在新北板橋的馥都飯店房間內暴打，還遭逼迫簽署一份自白書，內容提及高嘉瑜讓前男友馬文鈺擔任公費助理、坐領乾薪，本刊取得這段全長19秒影片的截圖，高嘉瑜當時奄奄一息，氣若游絲躺在床上，左手仍有明顯長條狀的血痕，明顯處於神智不清的情況，仍被林秉樞逼迫回答，畫面相當驚悚。

馬文鈺日前驚爆，林秉樞當時還將高嘉瑜被逼說「是」的過程拍下自娛，高嘉瑜透過律師在昨天上午已將這段影片作為新證物，交給新北地檢署，律師李永裕也證實，交出的證據是一段19秒的影片。

▲▼【林秉樞成魔之路1】林秉樞惡魔暴行畫面獨家公開　高嘉瑜遭暴打眼眶瘀青慘照曝光。（圖／鏡週刊提供）

▲立委高嘉瑜慘遭林秉樞家暴，還在飯店人身自由遭控制下被逼簽「自白書」。

據了解，檢警昨天已勘驗律師提供的這段影片，初步確認，這段影片是11月12日清晨，由林秉樞以高嘉瑜的手機所拍攝，當時高嘉瑜右臉因為腫脹，還敷著藍色的冰敷袋，幾乎是處於神智不清的狀況，卻被林秉樞接連追問，高只能回答「嗯、嗯、嗯」。

不滿高嘉瑜回答的林秉樞，在高稍晚清醒後，更要求滿臉傷的高嘉瑜戴著口罩拿著親手寫的白自書拍照，才放高到立法院簽到，並要求高全程必須保持手機通話，不得掛斷，否則會將高的自白書及影片上網公布，恐怖情人的行徑展露無疑。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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