阿堂鹹粥「刪文被抓包」！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

▲台南阿堂鹹粥。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南鹹粥名店「阿堂鹹粥」近日宣布調漲，以「抱歉，阿堂表示扛不住」開頭，將魚皮鹹粥、魚肚鹹粥從180元漲至200元，但被網友狂轟後偷偷將價目表刪除。對此，「阿堂鹹粥」小編表示，老闆堅持不換便宜貨，才會調漲價格，「小編至今無法理解從事餐飲業的理念，您的堅持卻換來罵聲，何苦呢？」

阿堂鹹粥日前發文表示，魚貨原物料等一切食材價格不斷飆漲，因此店內於11月17日調整價目表；其中，魚肚、魚皮鹹粥從180元漲到200元，其餘綜合鹹粥漲到140元，整間店漲價約10元至20元。

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許多網友翻出阿堂鹹粥2013年的價目表，發現當時魚皮鹹粥一碗只要130元，看看如今200元的售價，直接到粉專抗議，卻發現漲價的文章被刪除，氣得跑去Google評論留下一星負評。

▲網友去阿堂鹹粥的評論留下1星負評。（圖／翻攝Google評論）



對此，阿堂鹹粥6日晚間在臉書發文表示，老闆不會使用電腦、智慧型手機，因此粉專都是由小編負責，「刪文實屬小編的不是！早前關閉留言純屬小編個人想圖個安靜」。

阿堂鹹粥的小編表示，面對網友的攻擊，他決定不關閉粉專，挺老闆到底，並回憶多年前詢問老闆為何不換便宜的貨、有土味的魚來賣，「除非嘴叼的饕客，根本吃不出來啊！」

「囝仔郎嗯湯歐北共！」阿堂鹹粥的老闆則回，「做人的基本要有良心，做生意更要有良心！品質管制是根本，次級品當然有的賺！但這是吃進身體裡的東西！客人的健康更要謹慎，食材品質是自我要求！我堅持用新鮮食材！是拼信用拼品質」。

想到老闆當初的說法，再回頭看漲價後被網友怒罵，阿堂鹹粥的小編使用翻白眼的表情圖案說，「小編至今無法理解從事餐飲業的理念，您的堅持卻換來罵聲，何苦呢？」

▲阿堂鹹粥的小編出面回應。（圖／翻攝阿堂鹹粥臉書）



網友看完紛紛留言，「所以其他賣鹹粥的魚貨都是次級品，嘿嘿~真是越描越黑」、「全台南只有你家的魚是新鮮的，其它賣100塊的都臭魚肚、餿水桶撈的，如此一來真的漲太少了，建議一碗調到500，阿堂一個月賺沒300萬真的會扛不住」、「不要打著品質之名行漲價之實，別家同業的魚也是很新鮮沒有土味，好嗎」、「200還是吃啊，因為別間吃不到這麼美味」、「我是認為大家覺得太貴就不去吃就好了，自然就會被淘汰了，鹹粥又不是只有這一家」、「我在地台南人，指定只吃阿堂鹹粥，加油」。

也有近日去店內品嚐的網友說，「我要吃高級貨，請直接漲到300。問題是漲價後品質要跟著維持哦，近幾次感覺品質有下滑，以前都會等現煮大約15分才送上桌，魚香四溢，現在都3分鐘上桌，土魠魚的肉質與香氣都有差，蚵仔的大小與數量也不如前」。

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