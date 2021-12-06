北藝大今下午驚傳燒炭、墜樓2意外！　校方擔憂了：明開緊急會議

▲台北藝術大學。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者許展溢／台北報導

台北藝術大學今（6日）下午發生兩起意外，造成一名學生死亡，另一名仍在醫院搶救。事發後，學校在官網發出聲明，請各界別妄加揣測或評論，以免造成家屬或週遭親友的再次傷害。學校晚上向《東森新媒體ETtoday》強調，這2起沒有關聯，只是這件事超乎預期，更是擔心會影響校內其他學生，明將召開緊急會議處理。

北藝大在官網聲明提到，研究生宿舍今午休發生意外事件，校方人員接獲學生通知，同時通報119，在緊急處置與消防人員協助確認下，遺憾的是當事人學生已無生命跡象。

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今天下午，同校一名男學生墜樓，嚇壞目擊師生，生命跡象微弱，送往馬偕醫院，目前仍在搶救。

校方指出，針對這起不幸的意外事件，校方獲悉後立即通報教育部、檢警，以及成立事件處理小組，相關處室同仁也立即通知家屬，並協助後續事宜之處理，同時啟動校園輔導關懷機制。目前各項工作已陸續進行中，靜待相關單位釐清此次事件原委，請各界不要妄加揣測或評論，以免造成家屬或週遭親友的再次傷害。

北藝大校長陳愷璜受訪指出，兩起意外皆於今天下午發生，第一時間依教育部要求在2小時內通報，包括通知家屬等，學校也馬上成立應變處裡小組，啟動諮商中心，由於該事件一定有些衝擊，今傍晚也針對宿舍學生、學院和系上同學做基本心理諮商。

陳愷璜說，事情出乎所有意料，明早會召集全校開緊急會議，盡量避免再有類似情況發生，由於學校本來就有一定比例的關懷個案，但超乎預期的是，今兩起事件都不是關懷個案，擔心有同學會受到影響，將會有更多的關懷。

他強調，兩事件當事人皆為大學生，但「沒有關聯」，檢警已介入調查，校方無法透露更多細節。



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