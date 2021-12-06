北藝大1天內驚傳2輕生意外！　2名男大生1死1傷…警初判應無關聯

▲北藝大6日發生2起意外，2名男學生1死1傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北藝術大學今（6日）發生2起意外，1名黃姓男大生（20歲）中午遭室友發現在宿舍浴室輕生，明顯死亡，且留有遺書。下午6時許左右，顏姓男大生（21歲）則是在網路留下負面字句後，遭人發現在校內墜樓，仍在馬偕醫院搶救中。校方獲悉後立即通報教育部、檢警，以及成立事件處理小組，相關處室同仁也立即通知家屬，並協助後續事宜之處理，同時啟動校園輔導關懷機制。

黃姓男大生在午休時間被室友發現他在研究生宿舍寢室內輕生，校方人員接獲學生通知同時通報119，但遺憾的是救護人員抵達時，黃姓男大生已無生命跡象，警封鎖現場也在房內找到遺書，並通知家屬前來，7日將司法相驗。

傍晚時，21歲顏姓男大生，遭人發現他於校內系館4樓處墜落，目擊師生嚇壞緊急通知119，目前仍在馬偕醫院搶救，警方進一步查出，發現他在墜樓前曾在社群網站上發布情緒負面貼文，目前也將進一步釐清原因。對此，警方經初步釐清，這2起輕生事件彼此並無關連。

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