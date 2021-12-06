恐怖老闆攔6女搥車！一查竟是「違法露營區」　山友驚揭隱藏地雷

記者黃孟珍、閔文昱／苗栗報導

6名準備前往新竹縣尖石鄉爬山的女子日前因導航錯誤，誤闖1處私人露營區，不料業者竟一怒之下關門不讓她們離開，還用身體擋路並捶打車前引擎蓋，6人連忙道歉也沒用，引發熱議。對此，有網友就發現，該露營區是違法經營，紛紛湧入店家及業者個人臉書留言狂酸，「原來是非法的」、「難怪陌生人經過會暴怒」，甚至還有網友揭露了老闆的「恐怖地雷」。

駕駛游姓女子表示，10月29日上午一行6人準備前往新竹尖石鄉「高島縱走」，不料導航卻一路帶著她們走另一個方向，由於山路很小無法回頭，就這樣一直開進了「豪祥露營區」，正當牠們準備入內迴轉離開，卻看到露營區曾姓業者騎著車從後面趕來，並指責她們怎可未經許可闖入，游女6人前後十三度道歉致意，卻還是止不住曾男的怒火。

▲露營區老闆肉身攔住6名登山的女子，還暴怒搥車，引發熱議。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

游女透露，當時大家一直道歉，曾男卻不領情，還不停的謾罵，大家本想離開，曾男竟將鐵門拉起，作勢不讓他們離開，就在鐵門關起來之前，趁縫隙趕緊加速離開。可是業者又騎車追趕，還擋在前面不讓他們走，更大力捶打引擎蓋，6人才趕緊報警求援。

事件曝光後，有網友到「交通部觀光局露營區查詢專區」一看才發現，該露營區「不符合土地管制法規」，紛紛湧入店家及業者個人臉書留言狂酸，「違法的欸！新竹政府還不讓流氓露營區關起來嗎」、「有鄉民查是非法經營？難怪怕人家誤闖，這下鬧到全國都知道囉」、「豪祥打鐵廠」，有網友更指出，「以地點來說還不錯，不過老闆的態度很差，朋友來訪，記得提前通知老闆，不然老闆不僅會生氣...還可能會被收費。」

不過，也有網友認為，「要看前因後果吧，就算誤闖，老闆也可能認為是要露營的客人，不可能一開始就這麼兇」、「要完整影片，如果我拍片，然後故意把一個人惹怒，惹怒他的過程剪掉，只留著發怒的過程然後po網，風向就帶起來了」、「這種沒前段的指控，通常是要發酵一陣子，才會有神奇的真相」、「事出必有因！把從誤闖進入開始的行車記錄po出來吧，別只取自己有利的。」

根據露營區曾姓業者說法，一開始當6女誤走山路時，他就已經騎車按喇叭警告了，但她們甩都不甩，一路開進自家露營區，只想和她們說不可以這樣，雖說她們不停道歉，但卻又開窗說已經報警，讓他聽到時整個火都上腦了，才會想攔住她們，但車子還是不停往前移動，幾乎推著他身體前進，才一怒之下大力用手捶車。目前全案已由警方以毀損、妨害自由等罪受理，後續將移送檢方偵辦。

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