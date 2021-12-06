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陳以信譴責總統府不派員赴立院　民進黨：居然常識都搞不清

▲▼立法院外交及國防委員會,立委陳以信。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委陳以信。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對立法院國防外交委員會召委、國民黨籍立委陳以信6日譴責總統府沒派員到立法院做報告及接受他質詢一事，一位熟識立院運作的綠營資深幕僚表示，他過去擔任過總統府發言人，居然連常識議題都搞不清楚；他進一步說，2013年馬英九擔任總統，發生菲律賓公務船射殺我漁民事件，當時馬政府就以破壞「行政院向立法院負責」的憲法規定與憲政慣例，表示總統府與國安會不便列席。

綠營資深幕僚表示，陳以信繼以杯葛外交部預算為由，猶如發出十二道金牌，要求人正在歐洲拚外交的外交部長吳釗燮，必須立刻返國接受他的質詢，又再度鬧出烏龍劇，先不說他假借「檢討1218行政中立」為由，要求總統府、司法院，與相關的行政部會做報告，明顯就是「先射箭後畫靶」的預設立場，曾任總統府發言人的陳以信，竟違反憲政體制及慣例，要求總統府派員到立法院報告備詢，今天還好意思譴責總統府，真讓人啼笑皆非。

該資深幕僚指出，總統府不派員出席立法院委員會備詢，本來就是憲政運作上的慣例，歷任政府皆然，像是在2013年馬英九擔任總統，發生菲律賓公務船射殺我漁民事件，立法院也是邀請時任總統府秘書長楊進添與國安會秘書長袁健生做報告及備詢，當時總統府回覆說，以免破壞「行政院向立法院負責」的憲法規定與憲政慣例，總統府與國安會不便列席。

這位幕僚表示，依照憲政體制與慣例，向立法院負責的憲政機關是行政院，不是總統府，所以除了總統府預算案審查外，總統府是不用派員到立法院做報告與備詢，陳以信自己出身國會助理，還頂了個政治學博士頭銜，過去還擔任過總統府的發言人，居然連這種常識議題都會搞不清楚，現在還用這種正當性、專業都不足的議題來卡關國家預算審查的進度，實在讓人難以認同。

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