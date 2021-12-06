逢甲EMBA 20周年　校友捐百萬給弱勢團體做公益

▲逢甲EMBA 20周年，校友捐百萬予弱勢團體做公益。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

逢甲大學創校60週年、EMBA成立20週年，而EMBA校友之年度盛事「菁英大會師」特別召集所有校友於市政府廣場聯合舉辦一場產業愛心博覽會，並由現任理事長郭國輝宣布捐贈百萬給13個弱勢團體，盼台中共善同登。

逢甲大學每年舉辦的「菁英大會師」活動，也響應教育部University Social Responsibility（USR）計畫，校友會理事長郭國輝表示，今年受到疫情影響，各公益組織之善款補助皆大幅減少，所以舉辦公益園遊會，讓良善的行動持續傳遞關懷的力量。

逢甲大學董事長高承恕、校友會理事長郭國輝、秘書長陳韋宏、EMBA院長林豐智5日代表捐贈百萬元社服金，給予十方社會福利慈善基金會中心、社團法人中華民國抉弱成長協會、台中市肯納自閉症基金會、彰化私立慈生育幼院、社團法人中華中華小腦萎縮症病友會、立達啟能訓練中心、信望愛智能發展中心、惠民盲校、微笑天使、啓明學校、熱愛生命文教基金會等等團體。

逢甲大學董事長高承恕指出，從逢甲EMBA畢業的校友約4000人，跨領域、跨科系、跨區域的串連，最感動之處在於，健康的社會不是少數人富足，而是絕大多數的人都能受到照顧，學校校友自願帶著取之於社會、用之於社會的實際行動，這才是照顧這片土地的溫暖。