　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

私人特規版「尊爵金杯」精品咖啡豆　東森購物雙12獨家開賣

私人特規版精品咖啡豆 東森購物獨家開賣（圖／東森購物網提供）

▲DISCOVER COFFEE 咖啡女王陳奕潔，為東森雙12週年慶推出蕾蕾訂製款-尊爵金杯精品級咖啡，將於12/7（二）晚間21:40在第46頻道播出。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物網雙12正式開跑，特別引進頂級DISCOVER COFFEE私人特規版「尊爵金杯」精品咖啡豆，將於12/7（二）晚間21:40在第46頻道開賣，原價3,980元，活動期間獨家現折2,000元，1,980元就能入手，但因數量有限，咖啡控想買可鎖定播出時間。

DISCOVER COFFEE曾創下單檔40分鐘銷售5公噸咖啡的佳績，讓被稱為咖啡女王的DISCOVER董事長陳奕潔更加深對咖啡的堅持與努力，並將對自我的要求與對生活的熱忱，充分展現在DISCOVER COFFEE的咖啡中。

為了東森購物網「雙12」年終慶，陳奕潔特別商請余師傅烘製一批私人訂製款「尊爵金杯」精品咖啡豆，她表示，此款咖啡是特別為閨蜜好友時尚名模洪曉蕾，特別量身訂做的私人特規版，「因為蕾蕾當初經常出國走秀時，忙裡偷閒的在街邊咖啡店喝上一杯咖啡，那種讓心靈沉澱放鬆時的感覺，是蕾蕾最念想的味道」，所以特別給東森購物網會員朋友，一起享受咖啡的美好。

私人特規版精品咖啡豆 東森購物獨家開賣（圖／東森購物網提供）

▲DISCOVER COFFEE私人特規版的「尊爵金杯」精品咖啡豆，1,980元就能入手。（圖／東森購物網提供）

DISCOVER COFFEE「尊爵金杯」是嚴選瓜地馬拉、哥倫比亞、印尼、巴西、衣索匹亞這5個經典產區，1,600公尺以上高海拔的阿拉比卡精品級生豆，再由超過40年經驗的咖啡烘培師特地選用淺焙、中焙及深焙，不同烘焙度的咖啡豆調配出層次分明的一款咖啡，有鮮明的前中後味，前味是蜜柑與花香，中味是雞尾酒與可可，後味則是愛爾蘭奶油及榛果，回甘度持久。

陳奕潔對咖啡的探索有著永不熄滅的熱忱，她說，「做咖啡其實就是做自己，好咖啡讓生活更美好。探索出屬於自己咖啡品味的過程，如同尋找出自己的生活態度，而在尋找的過程中，沒有絕對的好與壞，只有像實驗般，不斷的發現驚喜與樂趣。」一杯咖啡要好喝，關鍵就在於善於掌握各種變數的平衡，只有掌握咖啡豆產地、咖啡豆處理，到咖啡豆的烘焙、咖啡豆的研磨、沖泡咖啡方式這套繁複知識，才能算勉強一窺咖啡堂奧。

►152元就能除腳臭

ET快訊
燕麥「苦苦的」小模驚吐掉！　攝影師認了加料下場慘
林秉樞輸慘了！律師喊「人脈最強只服1人」：送名車還怕他不收
快訊／忠孝碼頭驚見浮屍！　「膠帶封嘴」警調查中
台北當代工藝分館大火「51件千萬作品」全毀！　文化部道歉了
礁溪老爺92人吃buffet中毒　業者和解繳錢獲緩起訴
快訊／肯德基宣布明起漲價　蛋撻、炸雞變貴了
退伍超過8年教召仍「中獎」　綠委開罵了
21歲男慶生殺死外送員　警局呼呼大睡：不記得了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

私人特規版「尊爵金杯」精品咖啡豆　東森購物雙12獨家開賣

蛋撻、炸雞變貴了！肯德基宣布明起漲價　13項主餐調幅3～10元

不只是棉被！遠離心血管威脅 「超導石墨烯」抗寒超夯

年度暢銷、閱讀榜揭曉　「冠軍書」每7分鐘賣一本強勢蟬聯霸榜

腰圍超標恐罹慢性病　專業醫師：一天一杯可瘦腰

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

賈靜雯47歲.蔡依林41歲..日本人嚇歪！　20歲鮮肉「想跟陳美鳳約會」得知年紀傻眼

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

《聲林之王3》唱《李白》...好聽到小宇敲碗發專輯　哈林.徐佳瑩.徐若瑄笑著看：最開心的表演！

私人特規版「尊爵金杯」精品咖啡豆　東森購物雙12獨家開賣

蛋撻、炸雞變貴了！肯德基宣布明起漲價　13項主餐調幅3～10元

不只是棉被！遠離心血管威脅 「超導石墨烯」抗寒超夯

年度暢銷、閱讀榜揭曉　「冠軍書」每7分鐘賣一本強勢蟬聯霸榜

腰圍超標恐罹慢性病　專業醫師：一天一杯可瘦腰

家事貓「小手握拖把」幫媽媽打掃！　7秒厲害片萌暈網：晚餐加菜

陳鴻文不一定可行使FA　聯盟要求檢附大學畢業證明文件

「公司沒錢你要幫忙」低收社工3年回捐薪水15萬　黃捷批：無恥

新北女通緝犯家中被逮　「神色慌張」皮包內搜出海洛因

試管嬰兒不聰明？醫提「證據」打槍：錯誤觀念恐墜「生育力懸崖」

藻礁公投》趙文衡／反三接救藻礁　覺醒年輕人準備承擔代價嗎

陳以信譴責總統府不派員赴立院　民進黨：居然常識都搞不清

美傳將外交抵制北京冬奧　陸：美若一意孤行「必將堅決反制」

教室拍抖音！女老師情不自禁掏胸　「頂男學生身上」飢渴告白

尋子14年！　趙薇電影《親愛的》原型「找到兒子了」

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

消費熱門新聞

他自爆中福袋頭獎沒領「賓士飛了」！超商回應

肯德基宣布明起漲價！　

新秘神推全聯「防掉色爆品」

肯德基聖誕烤炸雙雞新品　聯名可不可推「紅寶歐蕾蛋撻」全網暴動

要囤！超商限時1天「咖啡買6送6」

全聯打疫苗贈品曝光！150門市下週開打

《料理2》冠軍「踢館」FRED？　攜美味法寶10分鐘吃好料

晨光土司料理大賽萬元好禮帶回家

家樂福打疫苗送禮券　分店一次看

年度暢銷、閱讀榜揭曉　冠軍書每7分鐘賣一本

營養師：冬天喝熱湯也要挑對成分

不只是棉被超導石墨烯抗寒超夯

橘色風暴來襲！「美國熱銷洗衣精」現折130民眾瘋搶

天才達利展明年登場！盤點必看5重點

更多熱門

相關新聞

東森幣抽iPhone13　11位幸運兒出爐

東森幣抽iPhone13　11位幸運兒出爐

東森購物網11月份當月在全通路有任一筆消費，就能以11枚東森幣下注抽iPhone13 256G手機，活動吸引超過3萬5千名會員參加，是最多會員參加的一次，2日晚間在律師見證下，由東森購物營運長李國維抽出11名幸運兒，東森電視購物12月再推出100%張張有獎的「環島任你遊」刮刮樂，總獎項共1萬個，獎品總值超過430萬。

中衛金銀「雪花故障碼」口罩　開賣時間曝

中衛金銀「雪花故障碼」口罩　開賣時間曝

東森國際、東森購物網ESG再傳捷報　邁向永續TCSA奪四大獎

東森國際、東森購物網ESG再傳捷報　邁向永續TCSA奪四大獎

買「10大熱銷產品」送東森幣　滿額再抽3C家電禮

買「10大熱銷產品」送東森幣　滿額再抽3C家電禮

殺手正面曝光！10秒連開4槍擊斃新店爸…他雙手插口袋

殺手正面曝光！10秒連開4槍擊斃新店爸…他雙手插口袋

關鍵字：

東森購物網DISCOVER COFFEE尊爵金杯咖啡豆

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

兒童難擋Omicron！陳時中曝大規模停課時機

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

林心如洩《華燈》兇手

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

年末準備剪卡！　達人曝2022年3張卡片權益縮水

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

明天是大雪！6禁忌曝光「被子蓋頭衰整年」

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面