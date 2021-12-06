私人特規版「尊爵金杯」精品咖啡豆　東森購物雙12獨家開賣

▲DISCOVER COFFEE 咖啡女王陳奕潔，為東森雙12週年慶推出蕾蕾訂製款-尊爵金杯精品級咖啡，將於12/7（二）晚間21:40在第46頻道播出。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物網雙12正式開跑，特別引進頂級DISCOVER COFFEE私人特規版「尊爵金杯」精品咖啡豆，將於12/7（二）晚間21:40在第46頻道開賣，原價3,980元，活動期間獨家現折2,000元，1,980元就能入手，但因數量有限，咖啡控想買可鎖定播出時間。

DISCOVER COFFEE曾創下單檔40分鐘銷售5公噸咖啡的佳績，讓被稱為咖啡女王的DISCOVER董事長陳奕潔更加深對咖啡的堅持與努力，並將對自我的要求與對生活的熱忱，充分展現在DISCOVER COFFEE的咖啡中。

為了東森購物網「雙12」年終慶，陳奕潔特別商請余師傅烘製一批私人訂製款「尊爵金杯」精品咖啡豆，她表示，此款咖啡是特別為閨蜜好友時尚名模洪曉蕾，特別量身訂做的私人特規版，「因為蕾蕾當初經常出國走秀時，忙裡偷閒的在街邊咖啡店喝上一杯咖啡，那種讓心靈沉澱放鬆時的感覺，是蕾蕾最念想的味道」，所以特別給東森購物網會員朋友，一起享受咖啡的美好。

▲DISCOVER COFFEE私人特規版的「尊爵金杯」精品咖啡豆，1,980元就能入手。（圖／東森購物網提供）

DISCOVER COFFEE「尊爵金杯」是嚴選瓜地馬拉、哥倫比亞、印尼、巴西、衣索匹亞這5個經典產區，1,600公尺以上高海拔的阿拉比卡精品級生豆，再由超過40年經驗的咖啡烘培師特地選用淺焙、中焙及深焙，不同烘焙度的咖啡豆調配出層次分明的一款咖啡，有鮮明的前中後味，前味是蜜柑與花香，中味是雞尾酒與可可，後味則是愛爾蘭奶油及榛果，回甘度持久。

陳奕潔對咖啡的探索有著永不熄滅的熱忱，她說，「做咖啡其實就是做自己，好咖啡讓生活更美好。探索出屬於自己咖啡品味的過程，如同尋找出自己的生活態度，而在尋找的過程中，沒有絕對的好與壞，只有像實驗般，不斷的發現驚喜與樂趣。」一杯咖啡要好喝，關鍵就在於善於掌握各種變數的平衡，只有掌握咖啡豆產地、咖啡豆處理，到咖啡豆的烘焙、咖啡豆的研磨、沖泡咖啡方式這套繁複知識，才能算勉強一窺咖啡堂奧。