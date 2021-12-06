賣場開放打疫苗受歡迎！陳時中：到醫療院所打不排除送贈品

記者周姈姈／綜合報導

為提升國內疫苗覆蓋率，指揮中心即日起在台北車站設置接種站，全聯也開放施打疫苗，今（6）日就有媒體在疫情記者會問及，民眾愛跑賣場打疫苗，若診所打氣不旺、殘劑也沒人打，是否規劃診所退場機制，對此，指揮官陳時中回應，未來不排除到醫療院所打疫苗也送贈品。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心即日起至12/9於台北車站大廳西側迴廊設置莫德納接種站，期間下午1點到晚上8點，接種對象為18歲以上從未打過第一劑、第一劑打莫德納滿4週、第一劑打AZ滿8週者，只要接種即可獲得全聯100元禮券，而今（6）日開放施打時間還沒到，前1小時就已吸引將近百位民眾排隊。

▲台北車站湧現排隊等打疫苗的人潮。（圖／記者李毓康攝）



全聯「板橋大觀門市」也於今起開放施打疫苗，今起早上9點至下午4點開放施打200劑莫德納（第1劑或第2劑皆可）。全聯指出，今年約有140到150間門市會配合設置COVID-19疫苗施打點，挑選門市以腹地大可供民眾休息為主，且會隨機提供健康禮，包含1份蔬果加1罐礦泉水或1顆阪急麵包加1罐礦泉水，門市人員會協助動線與秩序與發放健康禮，而施打的人力以衛生局醫護人員為主。除新北板橋大觀門市今日開打外，其他施打點還要看各縣市衛生局準備狀況來配合，準備好了就馬上開打。

針對民眾愛來賣場、北車打疫苗，而醫療院所打氣變淡、殘劑沒人打，是否指揮中心有規劃醫療院所退場機制，指揮官陳時中表示「這沒有所謂的退場，我們歡迎大家加入施打疫苗的行列，全聯有贈送禮物，這是施打站最吸引人的地方，但醫療院所也有吸引人的地方，像是醫療專業或與病人的信任關係等，這都是醫療院所的優勢，將來不排除到醫療院所打疫苗也送贈品。」