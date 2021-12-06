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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

飯店女總監提辭職「5個月後才被批准」　反拿賠償金222萬！

▲▼ 辭職未獲批反被辭退。（圖／荔枝視頻）

▲張女曾任飯店銷售總監。（圖／荔枝視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江蘇一名張姓女子在連鎖飯店擔任銷售總監，她提出離職後不僅沒有收到回覆還加了薪，於是繼續工作，結果5個月後竟被告知「同意辭職申請」，要求盡快辦手續，令她相當傻眼，決定提出訴訟。最終，法院判飯店要賠償張女51萬元（人民幣，下同，約新台幣222萬元）。

▲▼ 辭職未獲批反被辭退。（圖／荔枝視頻）

▲張女的離職信。（圖／荔枝視頻）

據《封面新聞》報導，張女是江蘇南京一家連鎖飯店的員工，長期腳踏實地工作，在2018年升職為銷售總監，在事業蒸蒸日上之際，她2019年9月提交離職申請，但飯店沒有做出任何回覆，還給她加薪，並調整到新職位工作。

一波周折後，張女決定繼續繼續工作，但沒想到去年2月突然被告知，辭職申請獲得同意，要「盡快辦理離職手續」。相當傻眼的她與上司協商後，雙方分歧較大，於是一紙訴狀將飯店告上法庭，要求賠償違法解除勞動合同的損失。

▲▼ 辭職未獲批反被辭退。（圖／荔枝視頻）

▲張女收到同意離職通知書。（圖／荔枝視頻）

法院表示，此前被告公司沒有在一個月內答覆離職申請，雙方也達成了繼續履行勞動合同的一致意見，因此，飯店方面停發張女社保和薪資並找人頂替其工作，構成違法解除勞動合同。

據此，一審法院判決飯店賠償張女51萬多元，酒店不服提起了上訴，南京市中級人民法院維持了原判。

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