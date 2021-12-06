獨／仙人跳風波後…網紅青青21歲當闆娘買2千萬豪宅　辛酸童年曝

記者羅志華、陳雕文／台中報導

在抖音累積190萬追蹤數、IG粉絲逾80萬的網紅青青，擁有甜美臉蛋以及F罩杯的好身材，先前捲入「放火裸跪案」一度沉寂，之後自證清白並努力賺錢，年僅21歲就買下要價2300萬的房，還開咖啡廳當老闆娘！青青解釋，會積極賺錢買房，其實跟童年經歷有關，使她非常期盼能有自己的家。

▲網紅青青年僅21歲已經買下人生第一間大房子，還立下目標，未來要越買越大。（圖／記者羅志華攝）

據了解，青青過去因為裸跪事件，一度被質疑是設局仙人跳，最後她自證清白，也加入新公司積極發展。近日她穿著凸顯雄偉上圍的合身白上衣，被拍下正在櫃台幫忙結帳的照片引起熱議，地點被發現是在台北內湖的咖啡廳，原來她近日當起老闆娘，店裡各種事都親力親為，相當認真。

▲青青成為咖啡廳老闆娘。（圖／翻攝自青青IG）

不只如此，青青21歲就在台中買下人生第一間房，對於自己的事業越來越上軌道，她開心說：「未來還會繼續努力，不會讓愛我的你們失望的！」被網友大讚「不得不佩服很厲害」、「找時間去朝聖」。

▲▼青青加入室內設計公司，並在台北內湖開咖啡廳當起老闆娘。（圖／翻攝自青青IG）





青青分享，小時候家境並不寬裕，老家要與叔叔等親戚共有，年幼的她則與姐姐同擠在1間狹小臥室，「我跟姐姐的房間，在放了2張單人床後，只剩能讓1人通過的空間，那時候我就想著，未來要買間大房子給家人」。

後來青青透過網紅、室內設計等工作賺到大筆財富，並在台中買下權狀近80坪、室內近50坪、4房2廳3衛的大房子！而在4房格局中，青青規劃工作室、客房、主臥室，也留了父母來探望時的臥房，待裝潢完工後，她將在這裡開直播、招待朋友，雖然21歲就買房已相當不易，不過青青計畫還要繼續買，而且要「越換越大」。