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女星揪兒「牽手拍裸照」慶祝他7歲生日　慘吃牢飯！上訴失敗又入獄

▲▼迦納32歲女明星普露（Akuapem Poloo）。（圖／翻攝Instagram帳號akuapem_poloo）

▲迦納32歲女明星普露（Akuapem Poloo）與兒子合拍裸照而遭判處服刑90天。（圖／翻攝Instagram帳號akuapem_poloo）

記者吳美依／綜合外電報導

迦納32歲女明星普露（Akuapem Poloo）為了慶祝兒子7歲生日，帶著小男孩一起拍攝親子裸照，並且分享至社群媒體上，被網友瘋傳。但是，她卻因此被指控家暴、散播淫穢內容，遭判服刑90天，儘管一度提出上訴，卻於1日遭到駁回。

▲▼迦納32歲女明星普露（Akuapem Poloo）。（圖／翻攝Instagram帳號akuapem_poloo）

▲普露和兒子拍攝裸照。（圖／翻攝Twitter@lesomo_sunny）

照片中，母子倆面對面凝視彼此，普露蹲下溫柔牽起兒子雙手，卻因裸體引發爭議。她稍後刪除照片並且公開道歉，但相關單位認為，該國近年淫穢影音不斷增加，正好可以趁機以女明星的案例殺雞儆猴，因此仍決定起訴。

▲▼迦納32歲女明星普露（Akuapem Poloo）。（圖／翻攝Instagram帳號akuapem_poloo）

▲普露如今必須入獄服滿刑期。（圖／翻攝Instagram帳號akuapem_poloo）

法官坎恩（Christiana Cann）表示，「法庭對於在社群媒體上散佈裸照感到困擾……她在發布照片前，曾徵詢孩子同意嗎？她尊重孩子的權利嗎？不，她沒有。重判才能發揮遏止作用。」許多網友認為判決太過嚴苛，美國知名饒舌歌手卡蒂．B（Cardi B）也跨海聲援，「我看到很多美國人都這樣拍照，我不認為她有任何性意圖，而更像是崇尚自然的觀念。」

普露入獄數天後便獲得保釋，辯護律師沃蒂亞（Andy Vortia）提出上訴，但高等法院12月1日裁定維持原判決。她如今必須在監獄裡，服滿完整刑期，也發文感謝各方支持，「兒子，我愛你，而上帝也會永遠與你同在。你知道的，在媽媽回家以前要乖乖的，上帝會掌控一切。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

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