13歲女傳裸照約男網友：我有很多經驗！　瘋狂車震2回合下場曝

▲少女在臉書認識男網友後，當天即要求和對方交往。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／綜合報導

基隆13歲少女小華（化名）今年7月4日透過臉書交友社團，認識一名廖姓男子，聲稱自己14歲還主動傳裸照給對方看，自稱「我有很多經驗」。廖男雖表示和未滿16歲的她性交是犯罪，但仍忍不住要求看更多裸照，之後更開車去找她立刻車震2次。然而廖男很快就因小華舉發而被捕，但在同意和解下被法官輕判2年徒刑，緩刑5年。

判決書指出，實際年齡為13歲的小華當時在臉書交友社團中自稱14歲，並在和廖男認識後以Messenger和LINE傳送鹹濕對話。她自稱有過很多經驗，想約他出來見面，當時廖男回覆，「不會吧14？什麼經驗？」、「你未成年抓到我會死翹翹」、「未滿16是會被告強姦」等，但之後還是繼續和小華聊下去。

廖男在兩人認識的當天晚上就接連傳訊息，先是答應和小華交往，接下來就要小華繼續傳裸照，「老婆現在拍一張給我看」、「全身裸的」、「妳化完妝再拍一張裸照我看看」、「內衣穿著手一邊拉下內衣這樣的姿勢」、「把一邊胸罩拉下來」、「我想看裸的奶頭」等，小華也照做。

凍未條的廖男就在小華的邀約下，於7月5日凌晨一點多開車和她見面並且發生性關係，之後將她載回到家樓下，取得小華同意後兩人再次車震。

不過當時小華是一名正在接受輔導的行為偏差少女，她白天見到社工後就立刻透露和廖男之間的事，廖男也因此被捕。

由於實際上13歲的小華自稱14歲，這點在法庭上成為控辯雙方的爭議點，因「與14歲以上未滿16歲女子性交罪」為7年徒刑以下的刑罰，「與未滿14歲女子性交罪」則是3年以上10年以下的較重罪刑。

法官審閱兩人對話紀錄及關係，認為小華臉書照片有穿著國小制服和畢業服的照片，上傳時間為2019年和2020年，廖男理應懷疑小華是否未滿14歲卻沒有確認，的確有問題；然而此案是小華主動要求和廖男交往，廖男看完後沒有留存、散布，也提醒小華刪掉，雖然發生性關係但事前也都經過小華同意，加上已後女方家長達成和解賠錢，因此依與14歲以上未滿16歲女子性交罪，以及引誘少年製造猥褻電子訊號罪，判處廖男2年徒刑，緩刑5年。