翁山蘇姬恐被關到死！11罪刑期最高超過100年　英國發聲譴責

▲緬甸前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸軍政府發言人6日證實，前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）因煽動、違反防疫法規2罪，遭判4年有期徒刑。然而這僅是翁山蘇姬面臨11項罪名的其中2項，若所有罪名均成立，最高刑期可處超過100年，恐怕餘生都將在牢獄中度過。

CNN報導，翁山蘇姬除了煽動、違反防疫法規之外，還被指控貪腐、違反國家機密法、電信法等，其中光是貪腐就有好幾項罪名，每項最高都可判處15年徒刑。儘管她否認所有指控，但最終在煽動、違反防疫法規這2項罪名被定罪，總計判處4年刑期，而前總統溫敏（Win Myint）同樣被判4年刑期。

對此，國際特赦組織發聲明表示，對翁山蘇姬的嚴厲判決是緬甸軍方決心消除所有反對派、扼殺自由的最新例證。另據非營利人權團體「援助政治犯協會（AAPP）數據，自緬甸政變以來，安全部隊已殺害1300多人，逮捕至少1萬人。

英國政府現已針對翁山蘇姬遭判4年刑期一事表達譴責。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，對翁山蘇姬的判決，是緬甸軍政府再一次阻止反對派、壓制自由民主且令人震驚的企圖，「英國呼籲軍政府釋放政治犯，進行對話，允許恢復民主，任意拘留當選政治人物只會帶來進一步動盪。」