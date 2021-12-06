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社會 社會焦點 保障人權

工程師遭裁員「不敢見父母」慘淪街友　板橋警超暖舉動勸回鄉團圓

▲▼無顏見父母！昔科技男慘被裁員成街友　板橋警助買車票勸返老家。（圖／翻攝自板橋警聲雲）

▲警方幫助在公園涼亭內休息的街友。（圖／翻攝自板橋警聲雲）

記者張靖榕／綜合報導

近日氣溫降低，板橋警方日前接獲街友在轄區公園內休息造成民眾不安，實地巡視後得知該名街友原為工程師，因被裁員花光積蓄無顏回鄉見父母，才會落得在公園涼亭內休息，結果警方不僅給予暖心鼓勵，還自掏腰包讓該民街友能買票在過年回家和家人團聚。

「寒冬送暖『有洋蔥』」，板橋警方臉書粉專「板橋警聲雲」5日貼文指出，信義派出所因接獲居民反應夜間常有街友在轄內華東公園涼亭內休息，讓居民感到不安，因此在本月2日氣溫驟降當天，由所長鍾明豐帶班巡視，了解到一名46歲潘姓街友的背景。

▲▼無顏見父母！昔科技男慘被裁員成街友　板橋警助買車票勸返老家。（圖／翻攝自板橋警聲雲）

▲潘男收下警方協助購買的返鄉車票，不斷感謝所長。（圖／翻攝自板橋警聲雲）

文中指出潘男來自屏東，多年前因聽聞台北工作機會多所以北上工作，原本是電子工程師的他在今年6月時遭到公司裁員，花光積蓄後覺得沒臉回南部見父母，才會開始流浪街頭。

所長鍾明豐和警員何明洋在了解情況後，給予潘男開導和鼓勵，所長和另外兩名警員余弘毅、程意珊一起將潘男載送到板橋轉運站後，更自掏腰包讓潘男買車票在寒冬歲末前回家和家人團圓。文章指潘男在離去前仍感激地緊握著所長的手，並索取所長電話，表示回到屏東時會致電報平安，之後也一定會歸還車資。

▲▼無顏見父母！昔科技男慘被裁員成街友　板橋警助買車票勸返老家。（圖／翻攝自板橋警聲雲）

▲所長鍾明豐（右起）、警員程意珊、警員余弘毅。（圖／翻攝自板橋警聲雲）

板橋分局長劉炯炫表示近期氣溫驟降，對獨居老人、行動不便的弱勢者除須要關懷和協助外，也請派出所調查轄區街友並妥善安置，而民眾若在轄區內發現相關情況，也可以主動聯繫警方或通知區公所、社福單位等，以便即時援手，讓大家都能平安度過寒冬。

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