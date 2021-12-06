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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯建銘深夜暴氣…敬告國民黨：這不是違憲，什麼才是違憲！

▲▼立法院院會 海空戰力提升計畫採購特別條例草案 費鴻泰 柯建銘發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘深夜指國民黨週一安排司委會專案報告違憲。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／董美琪報導

民進黨立院黨團總召柯建銘5日晚間11點27分於臉書發文表示，「明天司法委員的專案報告，絕對是違憲的行為， 不要再來亂！」直指葉毓蘭安排的專案報告，要求司法、選務單位針對公投案到委員會備詢，根本違憲。

柯建銘寫道，「最近我冷眼旁觀， 國民黨在立法院的行為，實際上已完全失控、亂無章法、為亂而亂、悖離民意，不惜走向自我毀滅之路的奇異行為。」

柯建銘指出，12/6的議程「邀請法務部部長、調查局局長、廉政署署長、最高檢察署檢察總長、台灣台中地方檢察署檢察長、內政部部長、內政部警政署署長、司法院秘書長、中央選舉委員會主任委員就『司法不可雙標，行政必須中立—選舉、公投政治偵辦爭議』進行專題報告，並備質詢。」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 柯建銘與費鴻泰溝通。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍綠立院交鋒。（圖／記者屠惠剛攝）

「一看就是為中二選區最近檢調查賄」，柯建銘說，顏寬恒陣營公然為調查中個案在立法院施壓，要負責查賄的調查局局長、檢察總長、台高檢檢察長、台中檢署檢察長及無關的中選會主委來委員會等檢調單位來報告。

國民黨用自創的「公投政治偵辦爭議」，藉勢藉端介入查賄個案，公然操作政治，那麼以後立法委員就可公然指揮介入調查中的司法個案？

柯建銘強調，此舉徹底違反「司法院釋字461解釋」及「司法院釋字585解釋」，「那請問，葉毓蘭召委明天的委員會如何開？大概只能散會擇期再開吧！不要為了『挺顏而害顏』。」 

【敬告國民黨：「這不是違憲，什麼才是違憲！」】 ​ 明天司法委員會的專案報告，絕對是違憲的行為， 不要再來亂！ ​ 最近我冷眼旁觀，...

柯建銘發佈於 2021年12月5日 星期日

►早起不賴床的秘密幫手就是它

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