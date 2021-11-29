柯建銘嘆國民黨放棄監督權　喊話重回朝野協商坐下溝通

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召費鴻泰29日表示，行政院為公投行政不中立，國民黨團拒審明年度總預算案，直到行政院長蘇貞昌道歉為止，民進黨立法院黨團總召柯建銘則直言，這種要求不可能做得到，這對國民黨來講絕對是吃虧，呼籲國民黨團重回朝野協商，大家坐下來好好溝通。

國民黨立法院黨團29日上午召開「行政院行政不中立，全面停審111年度中央政府總預算」記者會。費鴻泰在會中宣布，從現在開始，國民黨團將通知各委員會黨籍召委拒審明年度總預算，一直到蘇貞昌正面回應，向人民道歉為止。

對此，柯建銘晚間受訪時表示，這種要求不可能做得到，民進黨作為公投意見的反方，本來就要將政策論述清楚，坦白講現在國際上的疫情又來，國民黨立委洪孟楷來參加記者會，這是一個最壞的示範，「記者會為什麼要他來，看不懂國民黨在幹什麼」。

柯建銘指出，國民黨永遠都在顛三倒四，什麼東西都要道歉，對他們來講絕對是吃虧，尤其內政委員會還有一大堆預算還沒審查，交通委員會召委、國民黨立委陳雪生今天也說停就停，每個委員會都在搞這套，「這是非常荒謬的荒謬」。

柯建銘認為，整個國民黨都沒有想清楚，上禮拜說拒絕朝野黨團協商，國營事業也拒絕協商，到後面還有紓困4.0、軍購預算要處理，國民黨什麼都拒絕協商、什麼都要求道歉，都是會反打到自己身上的做作法。

柯建銘強調，立委應該要好好審預算，「眼睜睜看著這個會期就要結束，直接逕付二讀這樣是好嗎」，這樣根本沒有監督到預算，反而應該利用委員會每一條都發言，才有辦法得到東西，朝野對立並非民進黨團所樂見。

柯建銘呼籲，還是希望在野黨坐下來溝通，不要再嗆聲了，國民黨要冷靜一點，否則如果中心思想不對，永遠都會錯誤、每一個動作都是錯誤，到時候很難自圓其說，應該要三思回來朝野協商，大家還是坐下來溝通，「可以的事情我們會支持，但是政治立場很難去妥協」。

柯建銘喊話，國民黨委員會也不要、朝野協商也不要，這是在放棄自己的監督權，他還是呼籲大家趕快坐下來談，國家是大家的，立法院要正常運作，「放棄監督的話，他們是什麼招數」。