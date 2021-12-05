珠海荒島公開徵名　獲勝者可成為「終身島主」

▲珠海三角島原為一座無居民的荒島。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省珠海市的「三角島」近日展開全球公開徵名活動，勝出者除了可獲得5萬元（約21萬元新台幣）獎金外，更可享有「終身島主」權益，免費享有每年5晚標準大床房住宿、每年5次水上項目消費，還有5000元（約2.1萬元新台幣）的消費額度。

根據陸媒報導，「三角島」位於珠江口外，原先是一座無居民的荒島，幾年前開始進行旅遊開發，預計今年底完成客運碼頭等基礎設施建設，即將投入試運營。

三角島開發預計首期總投資約22億元，開發方透露，目前島上碼頭已投入使用，沙灘修復工程已完工，島上的兩個淡水湖清澈寧靜，全島復綠面積約達8萬平方公尺，海岸線生態修復長度約4000公尺，「生態環境變好後，越來越多鳥類飛來定居，各種顏色的鳥、老鷹、貓頭鷹都能見到。」

根據建設規劃，三角島全島劃分為海島碼頭區、主題活動區、文旅配套區、靜謐休閒區、海島後勤區，囊括了音樂場所、度假休閒場所、海洋海島科普基地等多種類型共35項業態。

開發方指出，目前三角島已實現了全島水電網全通，同時，海洋海島監測中心、風力發電站、海水淡化廠、垃圾處理廠、消防中心等場所均已建成並投入使用。