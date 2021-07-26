南京疫情「擴散五省七地」致百人確診！珠海+1無症狀…全市PCR

▲南京祿口機場疫情持續擴散。（圖／翻攝央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸珠海新增1例本土新冠病毒無症狀感染者！珠海市防控指揮部通報顯示，患者19日從南京祿口機場搭飛機，於下午4時抵達珠海金灣機場，當天入住酒店，隨後被列為重點人群排查，21日晚送至集中隔離酒店，期間每天接受核酸檢測，4次結果均是陰性，至25日轉為陽性，隨即閉環轉送醫院接受隔離治療。

珠海市防控通報顯示，香洲區吉大街道部分地區實施為期 14日的封閉管理；香洲區全區作為監控區域，加強重點人群、重點場所監測與管理；全市27日午夜之前完成全員核檢。

實施封閉管理的分別是光大國際貿易中心、君悅來酒店、貴州歪菜館、老川坊餐館，區內人士封閉隔離、足不出戶。官方又將吉大部分地區劃為封控區域，由早上6時開始實施「只進不出，嚴禁聚集」的管理措施，範圍包括海濱南路以西、園林路以北、景樂路以東、吉星一巷以南、景園路以東、吉大路以南、光大國際貿易中心西北方向小巷至海濱南路。

自20日南京祿口機場檢出9例陽性病例以來，截至24日24時，南京本輪疫情累計報告57例新冠感染者，其中江寧區51例，溧水區4例，高淳區和建鄴區各有1例，他們主要從事機場相關工作，其中保潔人員有33人。

26日，江蘇通報，又新增本土確診病例39例。加上外溢的10例病例，南京此輪疫情截至发稿關聯的感染者已近百人。

這外溢的10例南京關聯病例，出現在江蘇宿遷、安徽馬鞍山、安徽蕪湖、遼寧瀋陽、廣東中山、四川綿陽、廣東珠海等7地。