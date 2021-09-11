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珠海橫琴打造「一國兩制」新示範點　澳門特首：上FB及IG不用爬牆

▲廣東珠海橫琴新區。（圖／CFP）

▲廣東珠海橫琴新區與澳門僅一水一橋之隔。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院9月初公布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，成為實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重點政策之一，也讓珠海橫琴新區結合澳門組建合作區管委會並採用「雙首長制」，成為「一國兩制」實踐的新示範點。此外，澳門特首賀一誠也透露，未來在橫琴新區內上臉書（FB）及IG都不用翻牆。

▲澳門特首賀一誠。（圖／翻攝海報新聞）

▲澳門特首賀一誠。（圖／翻攝海報新聞）

《澳門力報》報導，澳門行政長官賀一誠直言，去年在北京就有關互聯網問題討論多時，深度合作區是特別區不用「爬牆」，包括Facebook及IG，「除非是很反對中國共產黨的政治上有關黃色的事物，可能會有所防避，但正常網上交流都不受限，方便科研人員作任何資料搜集，有助合作區科研發展。」

據了解，橫琴位於廣東珠海南端，與澳門僅一水一橋之隔。自2009年成立橫琴新區，使得橫琴成為繼天津濱海新區及上海浦東新區後，大陸第三個國家級新區，同時成為促進澳門經濟適態多元發展及一國兩制示範的新平台。

▲廣東珠海橫琴新區。（圖／CFP）

▲珠海橫琴新區中拉經貿合作園。（圖／CFP）

賀一誠表示，總體方案出爐後，深合區具有「共商共建共管共享」的機制，澳門執行機構與內地共同管理深合區，按照澳門需要的思路共同發展橫琴，「深合區除了非生活用品外的商品均免稅，在內地出口到橫琴等同出口到澳門，均可以退稅，相信將來橫琴物價與澳門同等，不會高於澳門。」

賀一誠強調，未來橫琴會有一套機制，保障居民的民生福利，「橫琴『澳門新街坊』項目具備學校、醫療站及社服機構，澳門居民在內地同樣可以享受在澳門的保障，居民到內地居住，養老金一樣不會少。」

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