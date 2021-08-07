殘忍！她愛犬當街遭人擄走…2天後竟成「破碎狗肉」販售

▲大陸一名女子飼養的柴犬遭人擄走，2天後竟在狗肉攤位找到。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者閔文昱／綜合報導

狗是人類的好朋友，但在大陸仍有不少地方的人會食用狗肉。大陸廣東珠海一名黃姓女子在7月27日，發現她的寵物柴犬「初七」在自家樓下被人偷竊，2天後竟在一處流動狗肉攤位發現破碎的狗狗的屍體。經過晶片辨認，遭殺害的就是黃女的寵物初七，讓她氣的向警方報警。目前案件以被受理，詳細情況還在調查當中。

綜合陸媒報導，黃女的父親在7月27號早上5點多，讓柴犬初七在自家樓下的草坪大小便，結果初七跑到一處視野死角時，突然不斷嚎叫。起初黃父還以為是初七和其他狗打架，結果走近察看查發現，有陌生人只用了一兩分鐘的時間，就把初七載上摩托車跑了，儘管狗主人馬上開車追趕，但嫌犯似乎相當熟悉附近地形，一下就消失在眾人眼中。

▲警方透過狗屍上的晶片，確認就是黃女的愛犬初七。（圖／翻攝自微博）

事後黃女從鄰居口中得知，附近一處橋下有一流動狗肉攤，於是就前往尋找愛犬，果真找到了販賣狗肉的攤位，並發現許多慘遭殺害的狗屍，立刻通知警方。警方隨後在一具破碎的狗屍中發現晶片，經辨認，確認該狗屍就是黃女的寵物犬初七。

目前當地警方已經介入調查，有當地官員指出，黃女所在的珠海，犬類被禁止食用，不過之前也沒接獲類似報案，可能是因為流動攤位位置不固定，巡查時才沒有發現，「如果有民眾投訴，執法人員會直接過去，第一次會提醒攤主離開，如不理會，第二次會扣東西、開罰單，要本人拿身份證來接受處理。」

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