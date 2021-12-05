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白宮民主峰會前　陸再發表「美國民主情況」報告

▲▼一個周末連續兩起大型槍擊案，白宮降半旗哀悼死者。（圖／路透）

▲美國白宮。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

白宮民主峰會將於下周舉行，未受邀請的中國大陸12月5日發表全文共1.5萬字的「美國民主情況」報告，批評美國的民主制度已經越來越背離民主制度的內核和制度設計的初衷，並強調「實現民主有多種方式，不可能千篇一律。」

根據《新華社》報導，大陸最新發表的「美國民主情況」報告，透過列舉事實、數字和各國相關機構、人士及專家觀點，梳理美國民主制度的弊端，分析美國國內民主實踐的亂象和對外輸出民主的危害，以期美國完善自身民主制度和實踐，對外改弦易轍。

報告全文約1.5萬字，除序言和結束語外，還包括「何為民主」「美國民主的異化及三重弊害」兩部分。

▼拜習視訊會。（圖／路透）

▲▼ 拜習會,習拜會／拜登於白宮與習近平展開視訊會談。（圖／路透）

報告提到，民主是全人類的共同價值，是各國人民的權利，而不是哪個國家的專利。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主的。每個國家的政治制度應由這個國家的人民自主決定。

報告指出，歷史上，美國民主的發展有其進步性，政黨制、代議制、一人一票、三權分立等是對歐洲封建專制的否定和革新。但是，隨著時間的推移，美國的民主制度逐漸異化和蛻變，已經越來越背離民主制度的內核和制度設計的初衷。

報告也從「制度痼疾積重難返」「民主實踐亂象叢生」「輸出所謂民主產生惡果」三個方面詳述了美國民主的異化及其弊害。

▲▼拜登夫婦在白宮陽台觀賞煙火秀，結束就職行程。（圖／路透）

報告還提到，當下的美國，對內應切實保障民眾的民主權利、完善自身民主制度，對外應承擔更多的國際責任，提供更多的公共產品，而不是對內只講程序民主、形式民主而忽視實質民主和結果民主，對外將美式民主強加於人，以價值觀為手段劃分陣營，打著民主的旗號行干涉、顛覆、侵略之實。

報告並強調，當前，國際社會正在應對新冠肺炎疫情、經濟增長放緩、氣候變化危機等全球性緊迫挑戰。各國應該超越不同制度分歧，摒棄零和博弈思維，踐行真正的多邊主義，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，相互尊重、求同存異、合作共贏，共同構建人類命運共同體。

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