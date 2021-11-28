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中俄駐美大使聯合發文　指美民主峰會是「典型冷戰思維」

▲▼ 美國白宮 。（圖／路透）

▲美國將舉行線上民主峰會 。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國駐美大使秦剛與俄羅斯駐美大使安東諾夫，27日在《國家利益》雜誌網站發表聯合署名文章，稱美國將在線上主辦民主峰會，其自行決定誰能參會、誰不能參會、誰是民主國家、誰不是，是典型冷戰思維，將在世界上煽動意識形態對立和矛盾，製造新的分裂。

該篇聯合署名文章指出，民主不是哪一個或一小撮國家專利，而是各國人民權利；實現民主的形式有多種，不存在放之四海而皆準的模式，「如果人民只有投票時被喚醒、投票後就進入休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後就毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主就不是真正的民主。」

「中國社會主義民主政治是全過程、最廣泛的人民民主，體現人民意志，符合中國國情，得到人民擁護」，文章寫道，實踐證明，中國全過程人民民主在中國行得通、很管用，而俄羅斯是民主聯邦制的法治國家，實行共和政體；民主是俄羅斯政治制度的基本原則，其政治制度正在穩步發展，需要一個穩定、平靜的環境來確保人民的權益。

文章強調，民主不僅應體現在國內治理上，還應體現在國際關係中，真正有民主精神的政府都會支持國際關係民主化，而不是在國內提倡民主、在國際上推行霸權，在國內呼籲團結、在國際上製造分裂。

▲▼台灣受邀參與美國民主峰會，駐美代表蕭美琴、政委唐鳳代表出席。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲台灣受邀參與美國民主峰會，駐美代表蕭美琴、政委唐鳳代表出席。（圖／翻攝蔡英文臉書）

文章批評，以打擊腐敗、促進民主價值觀或保護人權為藉口干涉他國內政，阻礙他國發展，動輒揮舞制裁大棒，甚至侵犯他國國家主權、統一和領土完整，顯然是反民主的；通過顏色革命、政權更迭，甚至動用武力等非法手段輸出本國制度，顯然是反民主的；唯我獨尊、本國優先、霸權主義和單邊主義的做法，顯然是反民主的。

「各國應將主要注意力放在辦好自己的事情上，而不是對他國指手畫腳」，文章強調，中國和俄羅斯呼籲停止在價值觀外交的旗號下挑動隔閡與對立，各國之間踐行相互尊重、合作共贏的國際關係理念，推動不同社會制度、不同意識形態、不同歷史文化、不同發展水平的國家和諧共處。

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