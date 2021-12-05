Omicron住院「小朋友為主」　最新症狀曝光

記者陳俊宏／綜合報導

新型非洲變種病毒Omicron在國際延燒，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，依南非醫師的描述，這些症狀都很輕微，只有疲倦、頭痛和喉嚨癢，不會有嗅覺喪失，且南非當地住院患者以小朋友為主。

▲南非民眾施打新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

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黃軒近日在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書提到，在南非目前觀察到，大都會自治市茨瓦內市在Omicron病毒流行前，第三波疫情高峰前兩周，小孩子住院人數少於20位；但這次Omicron引起的第四波疫情的一開始兩周內，已經有100位小於5歲的小朋友住院。

黃軒說，這些住院小朋友除了本身沒有打疫苗，主要是連父母都沒有接種疫苗，目前在南非觀察到小於5歲住院為主要族群；或許父母有接種疫苗，也是可以救自己小孩免於這次Omicron的住院，但這些仍然需要很多的科學研究證明才能有結論。

▼黃軒表示，南非當地住院患者以小朋友為主。（圖／路透）



黃軒指出，Delta和Omicron的症狀差異：

►Delta病毒

引起的COVID19症狀，依之前美國梅約醫院Mayo Clinic的描述，多以嚴重疼痛、流鼻水、咽喉痛為主。

►Omicron病毒

引起的COVID19症狀，依南非醫師Dr Coetzee的描述，這些症狀都很輕微，只有疲倦、頭痛和喉嚨癢，不會有嗅覺喪失。

黃軒表示，WHO建議各國對Omicron採取的行動：

1、各國得分享確診病毒基因序列，為住院患者數據的收集和共享做出貢獻，以掌握其變種趨勢。

2、兩大危險族群，老人和醫療人員必須完全二劑接種（目前這波新的Omicron疫情，染疫者大都未接種二劑疫苗）。

3、快篩和鼓勵打疫苗措施應該要積極推動。

4、民眾得少去不通風的地方、人員群聚的地方。

5、戴口罩、勤洗手、維持社交距離。