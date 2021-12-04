印尼爪哇火山爆發煙塵直衝「1.5萬公尺」　千人撤離傳至少1人死亡

▲印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）噴發，煙塵噴上1.5萬公尺高空。（圖／翻攝自twitter）

記者林彥臣／綜合報導

印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）當地時間在4日下午2時30分（台灣時間下午3時30分）噴發，煙塵直衝15000公尺高空，當地政府已封鎖火山口方圓5公里範圍，並且撤離數千名居民，目前傳出有1人死亡。

根據BBC報導，位在澳洲達爾文的「火山灰諮詢中心 」（VAAC），火山灰雲上衝1.5萬公尺高空，比多數飛機飛行的高度還高，不只會影響飛行員能見度，還可能導致發動機熄火。

VAAC還提到，火山灰似乎已經從山頂脫離，並正朝著西南方飄過印度洋。

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BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u — jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021

梅魯火山火山是印尼境內130座活火山之一，海拔約3676公尺，曾在去年12月噴發，通常會噴發約4300公尺高的火山灰雲。

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