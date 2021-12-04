逼債畫面曝！他欠500元遭暴打　17歲少年嗆：大甲沒人會保你

記者鄧木卿／台中報導

12月4日凌晨臉書爆料公社PO出一段毆打影片，1名男子乖乖坐在沙發不敢動，任由多人徒手拳打腳踢，動手者還說，「如果要動你就不是這樣」，「大甲不保你、后里也不保你啦」，台中市大甲警方得知後馬上循線逮人，目前已帶回17歲楊姓主嫌等3人，另3人查緝中，據了解，這件發生在7月底，起因是22歲的傅姓被害人積欠楊500元，屢次爽約不還引起。

▲▼男子積欠500元屢次不還，遭多人拳打腳踢還嗆「沒人會保你」。（圖／記者爆料網提供）

影片中只見傅男乖乖坐在沙發上，完全不敢動，有人發聲說，這次不想要動你，如果要動你，就不是這樣了，還說傅男曾找人求救，「不論是大甲或后里，都沒人會保你。」

警方得知這段影片後，主動馬上組成專案小組，今天陸續帶回17歲楊嫌等3人，其中2人未成年，這才了解這案是發生在7月底，當時並無人報案及檢舉。

楊嫌表示和傅男是舊識，不滿傅男先借200元，又借300元，屢次催討都藉故拖延不還，好不容易連絡上傅男，相約到后里楊嫌租屋處，現場共有6人，大伙一陣拳打腳踢，打得傅男連氣都不敢吭一聲，雙方糾紛還有待傳喚傅男和其他3人，全案訊後依刑法第277條傷害罪、第304條強制罪及少年事件處理法移請台中地檢署偵辦及台中地方法院少年法庭審理。