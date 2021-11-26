欠8百萬不爽還！一次惹火三大幫派　黑幫聯盟找上門潑漆又開槍

記者邱中岳／台北報導

北市文山區在9月連續發生民宅遭人潑漆、開槍等情事，警方事後追查原來屋主積欠對方8百萬元，但是對方卻要加利息，事後屋主相應不理，才被人潑漆、開槍，警方陸續逮捕多名嫌犯，也在25日逮捕涉嫌教唆以及安排槍手的嫌犯到案，另外還查扣毒品、槍枝等違禁品。

警方調查，9月份開始在文山區景美街一處民宅，陸續遭人撒冥紙、潑漆，甚至還有1對情侶到現場開槍，警方陸續逮捕潑漆、開槍嫌犯後，又追查發現1名39歲的竹聯幫信堂廖姓大哥，涉嫌與屋主有8百萬糾紛，所以找來北聯幫的36歲林姓男子安排一系列警告動作。

▲廖姓男子被欠8百萬不滿，找北聯幫兄弟籌畫一系列討債活動。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，該名廖姓大哥，與景美街的屋主有8百萬的糾紛，但在屋主還款2百萬後，廖姓大哥開口要加利息，最後屋主相應不理，廖男不爽找來林姓男子幫忙，先找具有四海幫背景的27歲謝姓男子等人到景美街住處外潑漆、灑冥紙。

後續又花30萬元找了29歲的劉姓男子與28歲馮姓女友前往開槍，現場遺留2顆子彈，最後劉嫌與女友也在案發後在新竹被警方逮捕，警方事後追查，劉與林姓男子有聯繫，才追出幕後教唆開槍的廖姓主嫌，居中協調的林姓男子則分紅10萬元。

▲林姓男子除了幫廖男找來四海幫成員潑漆，另外還找劉姓男子到景美街民宅開槍示威。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方除了逮捕廖姓嫌犯，也逮捕其他10名共犯，還從24歲朱男、21歲的盧男的住處又搜出改造槍枝1枝、空氣槍1枝、改造槍枝半成品2枝、板機等槍枝零組件、改造工具1批，另外在丘姓姓男子家中搜出毒品，訊後分依組織犯罪條例、槍砲、妨害自由以及重利等罪嫌送辦。

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