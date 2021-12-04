台中百貨拼人氣！4樓高紫色夢幻樹登場　全台最大聖誕小熊吸客

▲台中大魯閣新時代購物中心推出4樓高超夢幻紫色聖誕樹。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

越冷越有耶誕節氣氛！大魯閣新時代購物中心4樓高超夢幻紫色聖誕樹也正式登場，跳脫傳統綠色的既定印象，大魯閣新時代打造「星幻紫聖誕樹」及「紫色光廊」；中友百貨則邀請來自日本的「小熊學校」傑琪公主駐站，高達6米的巨大傑琪公主氣球，穿上紅色絨毛斗篷與聖誕帽超吸睛。

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大魯閣新時代表示，今年上半年受疫情衝擊影響較大，但隨著周年慶登場，加上振興券的發放加持下，至今業績已回流近9成，光10、11月的業績與去年相較增加2000萬元，成長6%。大魯閣新時代也引進新品牌，包括ONE&ONE燒肉、鮨濤音日本料理、三星智慧館等。

大魯閣新時代自即日起至明年1月3日展開聖誕節促銷活動，首波推出全館滿3000元送200元、會員加送100元優惠，持振興5倍券任一面額至館內餐廳或美食街消費，送總價值200元的耶誕禮。

▲中友百貨則邀請來自日本的「小熊學校」傑琪公主駐站。（圖／業者提供）



中友聖誕節檔期也同步登場，即日起至12月26日止，推出全館滿仟送佰、首4日振興再加碼、家族會員獨享禮、指定銀行刷卡滿額禮等多重優惠，並推出聖誕夢幻抽，隔週抽E微型投影機、壓軸抽鑽戒，網路雙12購物節再加碼於中友購物網線上天天限時簽到領優惠，12月12日當天持中友APP於百貨店內消費達指定門檻並扣指定家族點數，即可兌換直立手持兩用吸塵器、微波爐、多功能調理棒4件組等禮品！