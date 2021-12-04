變種病毒來勢兇！花蓮醫護追加第3劑　部立花蓮醫院率先開打

▲▼花蓮部立醫院首日有24名醫護人員開打第3劑新冠疫苗。（圖／花蓮部立醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應Omicron變異株於國際間迅速蔓延，中央流行疫情指揮中心宣布自12月2日起第一類至第三類對象，包括醫護、防疫及第一線高感染風險工作人員等優先追加接種第三劑COVID-19疫苗。衛生福利部花蓮醫院4日率先為醫護同仁接種莫德納疫苗，以強化員工保護力。



統計至12月底，花蓮醫院將會有近400名員工完整接種兩劑COVID-19疫苗滿5個月，可追加接種第三劑疫苗，4日共有第一批24名符合接種資格之醫護同仁順利完成施打。

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身心科陳彥志主任表示，身為一線醫護人員，能在第一時間接受第三劑疫苗注射，不僅能提升自我保護力，也能守護病人健康。



花蓮醫院楊南屏院長表示：從各國研究數據顯示，第三劑追加mRAN疫苗，保護力可大幅提升。面對來勢洶洶的變種病毒，鼓勵員工盡速接種第三劑疫苗，以維護第一線醫療運作，守護民眾健康。

楊院長也同時呼籲：接種新冠疫苗，有助於提升免疫力，請尚未接種COVID-19疫苗或已符合第三劑追加條件的民眾，可直接向醫院預約接種．接種疫苗後仍須做好個人防疫措施，戴口罩、勤洗手、維持社交距離，並做好個人衛生防護，以降低感染風險。