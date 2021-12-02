LIVE／第三劑提前「今午後開打」　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）宣布，下午起開放中央官員除外的1~3類疫苗優先對象施打第三劑，會提供莫德納疫苗，並縮短間隔至5個月，初估12/7前有6萬人符合資格。有關最新疫情、防疫作為與疫苗規畫，由指揮官陳時中說明。

中央流行疫情指揮中心推動新冠疫苗追加劑，第二劑接種滿6個月以後可以接種第三劑，陳時中於立法院衛環委員會報告中指出，因應Omicron變異株疫情，指揮中心將提供莫德納疫苗給1~3類（除中央防疫官員外）第二劑接種滿5個月者接種。

陳時中指出，ACIP委員會建議第三劑間隔6個月，必要時縮短至5個月，因應Omicron變異株可能造成另一波大流行，增加第一線保護力格外重要，今天中午過後，前述3類人員可直接到醫療院所預約施打，免上預約平台，截至12/7約6萬人符合資格。

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根據指揮中心新冠疫苗接種對象，第1類對象為「醫事人員」，包括有執業登記的醫事人員及醫事機構的非醫事人員；第2類對象為「中央及地方政府防疫人員」，如邊境海關及航空保安人員、警消救護人員等；第3類對象為「高接觸風險第一線工作人員」，包括國籍航空機組員、防疫計程車、第一線居家檢疫工作人員。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

